川普首度承認：伊朗2次刺殺未遂 促我下令斬首哈米尼

川普接受美國國家廣播公司專訪，首度承認伊朗兩次刺殺未遂促使他下令斬首哈米尼。（法新社）

美國總統川普首次公開承認，他在2024年競選期間遭遇的兩起疑似伊朗策劃的暗殺未遂事件，是他決定對伊朗發動致命打擊、並與以色列聯合行動斬首伊朗最高領袖哈米尼的重要原因之一。

伊朗牽涉槍擊案？檢方仍無證據

「我搶在他得手之前先下手了，」川普一日晚間接受美國廣播公司（ABC）專訪時表示，「我先幹掉他。」華盛頓郵報三日報導，這番言論為川普首度將個人安全威脅與其對伊朗的軍事決策直接掛鉤。儘管聯邦檢方至今未能提出確鑿證據證明伊朗與2024年兩起針對川普的槍擊案有關，但川普仍堅稱：「他們試了兩次。」

白宮匿名官員：有上百萬個理由

白宮官員拒絕提供任何可佐證伊朗涉入暗殺陰謀的具體證據。一名不願具名的高階行政官員僅表示：「有上百萬個理由要剷除像哈米尼這樣的恐怖分子，他企圖暗殺川普總統只是其中之一。」

伊朗對川普的敵意可追溯至2020年1月，當時川普下令空襲擊斃伊朗革命衛隊「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼。此後，伊朗多次公開揚言報復，甚至點名川普、前國務卿龐皮歐與前國家安全顧問波頓為目標。

2024年7月13日，川普在賓州巴特勒舉行競選集會時遭槍擊受傷，20歲的槍手克魯克斯當場被擊斃，但調查人員至今未能釐清其作案動機。當時美國情報單位已多次警告川普競選團隊，伊朗在境內部署多支「暗殺小組」。

知情人士透露，川普曾多次追問情報單位是否能排除伊朗涉入巴特勒槍擊案，而官員僅回應「無法完全排除」。同年9月，另一名59歲男子勞斯在佛羅里達州西棕櫚灘川普高爾夫球場企圖持槍行刺，隨即被捕。他上月被判處終身監禁。

此外，2024年7月被捕的一名巴基斯坦裔男子，被控企圖雇傭殺手暗殺一名美國政治人物；另有一名布魯克林男子上月因替伊朗代理人策劃謀殺伊朗異議人士，被判15年徒刑——檢方指稱該伊朗代理人同時密謀刺殺川普。

川普任命的美國駐聯合國大使瓦爾茲上週在安理會緊急會議上強調，伊朗長期從事「無端武裝攻擊美國與以色列、違反聯合國憲章、威脅中東和平」等行為，「甚至企圖暗殺美國總統川普」，因此美方行動具有正當性。然而，川普政府至今未全面公開其對伊朗發動攻擊的完整法律與情報依據。

