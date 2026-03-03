美以襲伊朗敏感時刻 地中海美軍基地抓到間諜刺探情資

美軍「福特號」航空母艦2/24停靠希臘克里特島蘇達灣。（法新社）

就在以色列和美國對伊朗進行軍事行動之際，在地中海具有重要戰略地位的希臘克里特島（Crete）爆出間諜疑雲。一名36歲喬治亞籍男子，涉嫌蒐集位於該島的美軍基地情報，已遭希臘政府拘留。

《路透》和希臘媒體《每日報》英文版網站（Ekathimerini）3日引述希臘情報和警方消息來源說法，這名男子涉嫌對克里特島索達灣（Souda Bay）美國海軍基地進行間諜活動而遭逮捕，當局先以「非法滯留」罪名將其拘留，正等待「國家情報局」（EYP）向檢方提交證據後，提出主要指控罪名，初步調查可能交由反恐單位處理 。

這名男子有亞塞拜然裔背景，2月3日從德國入境希臘後，就一直住在索達灣附近一家旅館；索達灣是美國及北大西洋公約組織（NATO）在東地中海的重要軍事據點，日前美國航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）為伊朗軍事行動部署時，曾在該基地補給，再前往中東。

希臘情報消息來源指出，該名男子在雅典國際機場遭攔截，調查人員在其手機中發現美國航空母艦的照片，正在了解他是否與一名在伊朗人士有所聯繫。這名男子尚未回應相關指控。希臘當局也已聯絡外國情報機構，調查這名男子的活動和人脈關係。

希臘警方去年6月也曾逮捕另一名涉嫌從事間諜活動的男子，該名男子同樣曾在克里特島西部、靠近海軍和空軍基地的旅館待了好幾天，當時也正值以色列和美國對伊朗發動攻擊。執法單位正在了解這兩起案件是否有關連。

