王定宇爆搶富商E奶小三 美女律師狠酸：搶「破麻布袋」只在動物園看過！

民進黨立委遭爆「奪人小三」。（記者劉信德攝）

民進黨立委王定宇今天（3日）遭爆疑似「奪人小三」，掀輿論熱議。知名律師李怡貞忍不住說重話，痛批女方根本是「破麻布袋」，直言「破麻布袋在那邊搶，我是只有在木柵動物園猩猩區域看過」。

王定宇今天被爆郁擁有32E好身材、自稱愛爾麗集團執行長劉怡萱交往，女方還是愛爾麗集團董事長常如山的地下情人，卻因被發現與王定宇偷情，指控常如山性侵，撲朔迷離的三角關係讓外界看了傻眼。

請繼續往下閱讀...

對此，李怡貞在臉書發文表示，她先前看到常如山被控告妨害性自主的新聞時，就覺得很奇怪了，如今看到王定宇「搶了常如山小三」的新聞似乎懂了什麼，「常如山114年十月晚上臨時前往裕孝路住處找劉女，一到就看見王定宇的保母車停在外頭車道，車子沒有熄火，當時人在車子旁邊的劉怡萱見狀想要離開，雙方此時發生爭執，常懷疑王定宇人在屋內，便開門往樓上找人，上到3樓就看見王定宇的競選背心擺在沙發上。常如山當時了然於胸，立刻掉頭走人，這才讓劉怡萱劈腿、王定宇搶人小三的消息，在地方開始悶燒。」

「所以，兜起來了，其實故事應該就是小三用常如山的房子跟小王王定宇幽會被抓包。我是不知道常如山當場有沒有給這位小三一巴掌，有的話也很正常，破麻布袋好意思，所以才因此被核發保護令。小三不甘心，於是反咬常如山性侵害案件，通常自己很髒髒到底也要弄髒別人，反正沒什麼可以輸，這種新聞出來總是能騙一些沒有腦的人。只不過常如山如果是搞外遇，也真的是自作孽，惹一身腥。」

李怡貞接著酸：「顯然常如山事業搞那麼大了，還搞一個小三去養一個老小王，還被反告潑髒水。重點是兩個男人樣貌乍看還有像，常如山還比較帥，畢竟醫美事業，說真的這小三也不是林志玲等級的，真的不知道是在搶什麼搶？搶到都影響自身事業。看了這個新聞，只有一個總結，希望醫療界去深究，男人活到一個年紀，智力是否都會嚴重衰退？破麻布袋在那邊搶，我是只有在木柵動物園猩猩區域看過」。

