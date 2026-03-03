雨綿綿！明全台濕冷低溫下探14度 下波東北季風時間曝

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

明天全台還是雨綿綿！中央氣象署預報，週四之前天氣濕冷，但雨勢會逐漸趨緩，尤其明天清晨中部以北、宜蘭可能只有14-16度，週五起又有2波東北季風接力，北部、東北部會再轉冷，中南部則是要注意溫差。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天受到東北季風或大陸冷氣團、華南雲雨區東移影響，各地水氣仍然偏多，皆可能出現局部短暫雨的天氣，但雨勢較今天減少；週四東北季風或大陸冷氣團減弱後，仍受到華南雨區東移影響，降雨趨緩，桃園以北、東半部地區、恆春半島及新竹以南山區有局部短暫雨，其他地區有零星短暫雨。

請繼續往下閱讀...

黃恩鴻指出，週五開始東北季風再度增強，這波冷空氣將影響到下週日，這段時間水氣逐漸轉乾，降雨主要以迎風面北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨為主，中南部山區為零星短暫雨，其他地區為多雲。到了下週一至週三會有另一波東北季風增強，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

溫度方面，黃恩鴻指出，明天、週四天氣偏濕涼，尤其明天中部以北、宜蘭清晨僅14-16度，白天19-21度，南部、花東地區清晨17-19度，白天22-24度，週四東北季風減弱，溫度回升，到了週五下半天另一波東北季風增強，北部、東北部會再轉冷、整日偏涼，早晚溫度15度左右、白天也只有19度左右，中南部早晚16度左右、白天24-26度，溫差較大。

黃恩鴻說，下週一至週三受到東北季風影響，也是北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚偏涼，注意溫差。

黃恩鴻提醒，明天、週四基隆北海岸、東半部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，若水氣、溫度配合，3500公尺以上的高山也有零星降雪機率。

未來溫度趨勢。（氣象署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法