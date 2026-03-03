影像曝光！阿巴斯海軍基地遇襲重創 伊朗4軍艦燃燒逾24小時

衛星影像公司行星實驗室（Plane Labs）2日公布衛星照顯示，阿巴斯港口一艘船艦冒出濃煙。（法新社）

以色列和美國對伊朗的戰爭3日進入第4天，《紐約時報》報導，根據衛星影像，伊朗南部重要軍港阿巴斯港（Bandar Abbas）的海軍基地遇襲後，多艘軍艦起火，已燃燒持續超過24小時，濃煙瀰漫。

紐時2日報導，分析2日釋出的衛星影像顯示，阿巴斯港遇襲後，至少4艘軍艦冒出濃煙，持續超過24小時，未見明顯可見的施救行動。前一天、1日上午拍攝的影像，可見兩艘伊朗巡防艦正在燃燒，其中一艘停放在乾船塢（dry dock）內，此外，畫面中還可見其他軍艦和一艘「前線基地船」（forward base ship）冒出濃煙。

請繼續往下閱讀...

阿巴斯港位於伊朗南部，是伊朗控制荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的重要軍港。根據軍事新聞網站《戰區》（War Zone）2日報導，阿巴斯港遇襲的「前線基地船」為油輪改裝的「馬克蘭號」（IRINS Makran）。

紐時報導指出，就在美國與以色列於2月28日對伊朗展開攻擊前數小時，一名海軍家曾指出，伊朗海軍並未對其軍艦進行分散部署，或加強防護措施。現在這些軍艦有些已遇襲起火。

負責中東地區軍務的美軍中央司令部，2日公布對伊朗打擊行動最初48小時戰果，美軍擊中超過1250個目標，包括指揮控制中心、飛彈設施、軍艦與潛艦等；其中伊朗海軍目標部分，中央司令部指出，兩天前伊朗在阿曼灣還有11艘船艦，現在「1艘不剩」。

Two days ago, the Iranian regime had 11 ships in the Gulf of Oman, today they have ZERO. The Iranian regime has harassed and attacked international shipping in the Gulf of Oman for decades. Those days are over. Freedom of maritime navigation has underpinned American and global… pic.twitter.com/nzdkMVMqZC — U.S. Central Command （@CENTCOM） March 2, 2026

衛星影像公司行星實驗室（Plane Labs）2日公布衛星照顯示，伊朗阿巴斯港冒出大量濃煙。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法