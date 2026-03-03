為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    影像曝光！阿巴斯海軍基地遇襲重創 伊朗4軍艦燃燒逾24小時

    2026/03/03 18:16 編譯管淑平／綜合報導
    衛星影像公司行星實驗室（Plane Labs）2日公布衛星照顯示，阿巴斯港口一艘船艦冒出濃煙。（法新社）

    衛星影像公司行星實驗室（Plane Labs）2日公布衛星照顯示，阿巴斯港口一艘船艦冒出濃煙。（法新社）

    以色列和美國對伊朗的戰爭3日進入第4天，《紐約時報》報導，根據衛星影像，伊朗南部重要軍港阿巴斯港（Bandar Abbas）的海軍基地遇襲後，多艘軍艦起火，已燃燒持續超過24小時，濃煙瀰漫。

    紐時2日報導，分析2日釋出的衛星影像顯示，阿巴斯港遇襲後，至少4艘軍艦冒出濃煙，持續超過24小時，未見明顯可見的施救行動。前一天、1日上午拍攝的影像，可見兩艘伊朗巡防艦正在燃燒，其中一艘停放在乾船塢（dry dock）內，此外，畫面中還可見其他軍艦和一艘「前線基地船」（forward base ship）冒出濃煙。

    阿巴斯港位於伊朗南部，是伊朗控制荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的重要軍港。根據軍事新聞網站《戰區》（War Zone）2日報導，阿巴斯港遇襲的「前線基地船」為油輪改裝的「馬克蘭號」（IRINS Makran）。

    紐時報導指出，就在美國與以色列於2月28日對伊朗展開攻擊前數小時，一名海軍家曾指出，伊朗海軍並未對其軍艦進行分散部署，或加強防護措施。現在這些軍艦有些已遇襲起火。

    負責中東地區軍務的美軍中央司令部，2日公布對伊朗打擊行動最初48小時戰果，美軍擊中超過1250個目標，包括指揮控制中心、飛彈設施、軍艦與潛艦等；其中伊朗海軍目標部分，中央司令部指出，兩天前伊朗在阿曼灣還有11艘船艦，現在「1艘不剩」。

    衛星影像公司行星實驗室（Plane Labs）2日公布衛星照顯示，伊朗阿巴斯港冒出大量濃煙。（路透）

    衛星影像公司行星實驗室（Plane Labs）2日公布衛星照顯示，伊朗阿巴斯港冒出大量濃煙。（路透）

