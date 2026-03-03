為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    傳高層追「舌舔手指」片內鬼 議員霸氣嗆：吹哨者就是我

    2026/03/03 16:44 即時新聞／綜合報導
    忠二路派出所長徐紹文用手指抹車牌再放入口中「舌舔手指」，來檢測機車乾淨度。（擷取自爆廢公社）

    忠二路派出所長徐紹文用手指抹車牌再放入口中「舌舔手指」，來檢測機車乾淨度。（擷取自爆廢公社）

    有「基隆第一所」之稱的忠二路派出所長徐紹文因裝檢將至，不滿員警未清洗警用機車，於是自己將車洗完後，要員警錄影，影片中徐紹文不斷咆嘯同仁，並用手指抹車牌再放入口中「舌舔手指」，來檢測機車乾淨度，引起社會議論。不過影片曝光後，傳出警方高層正在追查是誰將影片外流，而民進黨新北市議員黃淑君就霸氣表示，「奉勸高層不要找吹哨者，因為吹哨者就是我」。

    黃淑君在Threads發文表示，奉勸高層不要找吹哨者，因為吹哨者就是她，將影片告訴基隆市議員鄭文婷的就是她，並霸氣表示，「我是新北市議員黃淑君，只要有任何基隆市警察基層同仁因為這個案件，被『約談』、被『調查』、被『懲處』，她就會公布看是哪一個無良長官」。

    黃淑君隨後又指出，「我有更多截圖，不要擔心，讓子彈飛一下」。說明自己手上還有很多證據，要請長官「們」好好道歉，好好說話。

    貼文曝光後，網友紛紛表示，「他應該去開洗車場，洗完秀一下舔手指，生意一定會很好」、「基層警察也是人，不該被這樣踐踏自尊」、「妳是俠女！愛死了」、「感謝議員勇於出聲堅持正義！如果都沒人站出來為警察遭主管霸凌發聲！警察要怎麼有底氣保護人民！」、「幸好有妳，不然這件事又要跟以往一樣不了了之」、「謝謝議座，基隆基層警察已經很辛苦了，還出現這麼噁心的長官真的需要被揭露」。

    在 Threads 查看

    在 Threads 查看

    民進黨新北市議員黃淑君。（黃淑君提供）

    民進黨新北市議員黃淑君。（黃淑君提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播