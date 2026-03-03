傳高層追「舌舔手指」片內鬼 議員霸氣嗆：吹哨者就是我

忠二路派出所長徐紹文用手指抹車牌再放入口中「舌舔手指」，來檢測機車乾淨度。（擷取自爆廢公社）

有「基隆第一所」之稱的忠二路派出所長徐紹文因裝檢將至，不滿員警未清洗警用機車，於是自己將車洗完後，要員警錄影，影片中徐紹文不斷咆嘯同仁，並用手指抹車牌再放入口中「舌舔手指」，來檢測機車乾淨度，引起社會議論。不過影片曝光後，傳出警方高層正在追查是誰將影片外流，而民進黨新北市議員黃淑君就霸氣表示，「奉勸高層不要找吹哨者，因為吹哨者就是我」。

黃淑君在Threads發文表示，奉勸高層不要找吹哨者，因為吹哨者就是她，將影片告訴基隆市議員鄭文婷的就是她，並霸氣表示，「我是新北市議員黃淑君，只要有任何基隆市警察基層同仁因為這個案件，被『約談』、被『調查』、被『懲處』，她就會公布看是哪一個無良長官」。

黃淑君隨後又指出，「我有更多截圖，不要擔心，讓子彈飛一下」。說明自己手上還有很多證據，要請長官「們」好好道歉，好好說話。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「他應該去開洗車場，洗完秀一下舔手指，生意一定會很好」、「基層警察也是人，不該被這樣踐踏自尊」、「妳是俠女！愛死了」、「感謝議員勇於出聲堅持正義！如果都沒人站出來為警察遭主管霸凌發聲！警察要怎麼有底氣保護人民！」、「幸好有妳，不然這件事又要跟以往一樣不了了之」、「謝謝議座，基隆基層警察已經很辛苦了，還出現這麼噁心的長官真的需要被揭露」。

