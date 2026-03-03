陳勇勝陞任財政部次長 高市府前主計處長李瓊慧出任財政局長

前高市財政局長陳勇勝陞任財政部次長。（高市府提供）

前高市財政局長陳勇勝陞任財政部次長後，高雄市政府今發布最新人事命令，由剛屆退的前主計處長李瓊慧出任財政局長，派令於明日生效。

市長陳其邁表示，感謝陳勇勝任內對高雄財政的付出，相信未來到中央一定能為台灣做出更多貢獻；也期許資歷完整的李瓊慧能無縫接軌、發揮所長，維持財政紀律、開源節流，讓高雄財政更健全。

高市府說明，李瓊慧為成大會計系學士、中山大學中山學術研究所碩士，歷任高雄市西區稅捐稽徵處處長、高雄市稅捐稽徵處處長、高雄市政府主計處主任秘書、高雄市議會會計室主任、高雄市政府財政局副局長、高雄市政府主計處處長，歷練完整，表現傑出。

市府指出，財政、主計本為一體，協助市府團隊尋找財源、精簡開支，共同建構財政紀律，健全城市財政體質。

陳其邁肯定李瓊慧過去在財政局、主計處的表現，期許接任財政局長後可以立刻上工，持續推動淨零轉型與綠色金融、亞洲資產管理中心高雄專區、囤房稅及綠色債券等各項業務，與市府團隊共同推動市政。

陳其邁今在市政會議特別感謝陳勇勝任內、為高雄創下連續5年零舉借及累積還債250億元的成果，在促參投資部分累積金額高達2595億元，2022、2024、2025年三個年度招商榮獲全國第一的殊榮，去年更突破1100億元，相信未來到中央服務，一定能協助賴總統與執政團隊，為台灣經濟做出更多貢獻。

