遭親中港媒抹黑外甥涉中投資 劉世芳反擊：中共統戰、打擊異己高度遺憾

內政部長劉世芳今天下午南下高雄參加「橋新．安居B」社會住宅新建統包工程動土典禮受訪表示，遭中國列為「台獨頑固分子」，應是涉及統戰或打擊異己，她感到高度遺憾。（記者蘇福男攝）

親中港媒《大公文匯報》以錯假報導指稱，內政部長劉世芳的外甥顏文群在中國投資謀利且為她提供政治獻金，劉世芳今天下午南下高雄參加「橋新．安居B」社會住宅新建統包工程動土典禮，接受媒體聯訪表示，她在2019年立委選舉，外甥給予10萬元政治獻金，均按相關規定向監察院申報，外甥2023年才赴中國出任專業經理人，她現在則是內政部長，並未參與選舉，遭中國列為「台獨頑固分子」，應是涉及統戰或打擊異己，她感到高度遺憾。

劉世芳說，2019年她競選立委時，政治獻金有按相關規定向監察院申報，在這之前她並不清楚外甥的工作，從這幾天的媒體報導得知，她的外甥是在2023年赴中擔任專業經理人，且根據謝金河董事長的查察資料，發現外甥接任時公司還是虧本的狀況，外甥應是協助公司營運及治理，中國用此方式處理兩岸正常交流「不是好事。」

劉世芳說，在民主法治國家，絕不會把政府官員或民意代表列為幫兇、台獨頑固份子，台灣法律治理從不會出現這些字眼，這應是中國統戰或打擊異己，她感到高度遺憾。

