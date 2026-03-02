為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    遭親中港媒抹黑外甥涉中投資 劉世芳反擊：中共統戰、打擊異己高度遺憾

    2026/03/02 19:59 記者蘇福男／高雄報導
    內政部長劉世芳今天下午南下高雄參加「橋新．安居B」社會住宅新建統包工程動土典禮受訪表示，遭中國列為「台獨頑固分子」，應是涉及統戰或打擊異己，她感到高度遺憾。（記者蘇福男攝）

    內政部長劉世芳今天下午南下高雄參加「橋新．安居B」社會住宅新建統包工程動土典禮受訪表示，遭中國列為「台獨頑固分子」，應是涉及統戰或打擊異己，她感到高度遺憾。（記者蘇福男攝）

    親中港媒《大公文匯報》以錯假報導指稱，內政部長劉世芳的外甥顏文群在中國投資謀利且為她提供政治獻金，劉世芳今天下午南下高雄參加「橋新．安居B」社會住宅新建統包工程動土典禮，接受媒體聯訪表示，她在2019年立委選舉，外甥給予10萬元政治獻金，均按相關規定向監察院申報，外甥2023年才赴中國出任專業經理人，她現在則是內政部長，並未參與選舉，遭中國列為「台獨頑固分子」，應是涉及統戰或打擊異己，她感到高度遺憾。

    劉世芳說，2019年她競選立委時，政治獻金有按相關規定向監察院申報，在這之前她並不清楚外甥的工作，從這幾天的媒體報導得知，她的外甥是在2023年赴中擔任專業經理人，且根據謝金河董事長的查察資料，發現外甥接任時公司還是虧本的狀況，外甥應是協助公司營運及治理，中國用此方式處理兩岸正常交流「不是好事。」

    劉世芳說，在民主法治國家，絕不會把政府官員或民意代表列為幫兇、台獨頑固份子，台灣法律治理從不會出現這些字眼，這應是中國統戰或打擊異己，她感到高度遺憾。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播