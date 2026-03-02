新竹走讀不義遺址 盼228旭橋事件被看見

議員廖子齊續辦228走讀，籲旭橋事件不義遺址紀念碑文能被看見及放在正確的歷史現場。（廖子齊提供）

雖然228第79週年和平紀念日剛過，新竹市議員廖子齊今天仍舉辦228走讀活動，與關心竹市228旭橋事件的市民在歷史集結地城隍廟出發，循著當年的抗爭路徑走往旭橋。並發放228紀念館「二二八我就問」文宣，也提供百合紀念胸章，用走讀行動讓新竹人及年輕人即使在228紀念日過後，仍能認識過去發生在新竹的事情。

廖子齊說，今年因「世紀血案」電影爭議，讓228與白色恐怖等相關議題突破同溫層，得到更多的關注與討論，過去威權體制以「檔案毀損」或「資料失蹤」等藉口阻礙真相調查。今年228前夕，國發會檔案管理局宣布重大進展，國安局已移交5萬多件政治檔案，機密解密率高達99.97%。她認為，真相不應被淹沒，透過國家檔案的開放，才具備辨識「暴政」的能力，理解過去國家機器如何以秩序之名壓制異議。

廖子齊提到，此次走讀過程中，有參與活動者分享其父親當年就在現場，親眼目睹親友無辜遭受波及傷害。這份代代相傳的家族創傷，印證228並非教科書上的文字，而是真實發生在新竹街頭的血淚。而新竹市旭橋事件已被列為不義遺址，但去年市府規劃設置的旭橋事件紀念碑，位置與大小並不符合民眾閱覽需求。她也期市府能重立碑文，強化旭橋事件紀念碑的歷史記憶與設置位置。

她呼籲市府除持續辦理追思活動，更應尊重專業建議，將紀念設施設置在正確的歷史現場，讓公共空間成為市民認識歷史、進行反思與民主教育的場所。

