為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍版軍購條例折衷？黨中央拋3500億 多數藍委挺逾8000億

    2026/03/02 20:26 記者林欣漢／台北報導
    國民團總召傅崐萁親自處理國民黨版軍購特別條例。（資料照）

    國民團總召傅崐萁親自處理國民黨版軍購特別條例。（資料照）

    國民黨版軍購特別條例將在本週五付委審查，雖然國民黨中央已釋出3500億元版本說帖供黨內參考，但與多數國民黨立委希望的超過8000億元金額大相逕庭，國民黨團幹部今日與黨中央協調，但國民黨立委私下抱怨，大家都不知道黨版軍購條例的內容，沒有人看過，屆時可能會在沒人看過的情況下提出版本。黨團幹部則是三緘其口，而截至今晚，黨籍立委也未收到國民黨團明日要召開黨團大會的通知。

    預計週五付委審查

    立法院2月24日開議，朝野黨團經協商達成共識，同意將行政院版「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，及尚未提出的相關特別條例草案，都列入3月6日院會議程報告事項，並交外交及國防、財政兩委員會與民眾黨團版國防特別條例草案併案審查，均不提出復議。尚未提出的特別條例草案，請在3月5日前提出，以利院會處理。

    黨內人士指出，此案由身兼國民黨政策會執行長的國民團總召傅崐萁親自處理，最後一定會整合出黨團的唯一版本，不會有個別委員的版本，於5日前提出送立法院議事處，在週五院會與政院版、民眾黨版併案審查。

    藍營明未召開黨團大會

    但國民黨立委私下抱怨，黨中央已經在上週的立法實務研討會明令，不得有任何與黨中央論述不一致的說法。大家都不知道黨版軍購條例的內容，沒有人看過，屆時可能會在沒人看過的情況下提出版本。黨團幹部則是三緘其口，而截至今晚，黨籍立委也未收到國民黨團明日要召開黨團大會的通知。

    賴士葆：「3500億+N」比較合理

    至於傳出黨主席鄭麗文只想放行3500億元，有藍委指出，在與美方溝通的過程中，美方的訊號非常明顯「3500億不夠」，黨版絕不會、也不能只有3500億元。國民黨立委賴士葆表示，「3500億元加Ｎ」比較切合實際且合理，過去都是美國先答應要買什麼武器，我們才編列預算，美國宣布多少，我們買多少，這些都要向人民講清楚。

    至於國民黨版軍購特別條例是否訂履約期程與懲罰條款，藍委多方詢問專家，認為若訂罰則，美方不會同意簽約。賴士葆直言，畢竟過去都沒有，這是賣方市場，不是買方市場，我們的籌碼太少了。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播