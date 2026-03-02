藍版軍購條例折衷？黨中央拋3500億 多數藍委挺逾8000億

國民團總召傅崐萁親自處理國民黨版軍購特別條例。（資料照）

國民黨版軍購特別條例將在本週五付委審查，雖然國民黨中央已釋出3500億元版本說帖供黨內參考，但與多數國民黨立委希望的超過8000億元金額大相逕庭，國民黨團幹部今日與黨中央協調，但國民黨立委私下抱怨，大家都不知道黨版軍購條例的內容，沒有人看過，屆時可能會在沒人看過的情況下提出版本。黨團幹部則是三緘其口，而截至今晚，黨籍立委也未收到國民黨團明日要召開黨團大會的通知。

預計週五付委審查

立法院2月24日開議，朝野黨團經協商達成共識，同意將行政院版「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，及尚未提出的相關特別條例草案，都列入3月6日院會議程報告事項，並交外交及國防、財政兩委員會與民眾黨團版國防特別條例草案併案審查，均不提出復議。尚未提出的特別條例草案，請在3月5日前提出，以利院會處理。

黨內人士指出，此案由身兼國民黨政策會執行長的國民團總召傅崐萁親自處理，最後一定會整合出黨團的唯一版本，不會有個別委員的版本，於5日前提出送立法院議事處，在週五院會與政院版、民眾黨版併案審查。

藍營明未召開黨團大會

但國民黨立委私下抱怨，黨中央已經在上週的立法實務研討會明令，不得有任何與黨中央論述不一致的說法。大家都不知道黨版軍購條例的內容，沒有人看過，屆時可能會在沒人看過的情況下提出版本。黨團幹部則是三緘其口，而截至今晚，黨籍立委也未收到國民黨團明日要召開黨團大會的通知。

賴士葆：「3500億+N」比較合理

至於傳出黨主席鄭麗文只想放行3500億元，有藍委指出，在與美方溝通的過程中，美方的訊號非常明顯「3500億不夠」，黨版絕不會、也不能只有3500億元。國民黨立委賴士葆表示，「3500億元加Ｎ」比較切合實際且合理，過去都是美國先答應要買什麼武器，我們才編列預算，美國宣布多少，我們買多少，這些都要向人民講清楚。

至於國民黨版軍購特別條例是否訂履約期程與懲罰條款，藍委多方詢問專家，認為若訂罰則，美方不會同意簽約。賴士葆直言，畢竟過去都沒有，這是賣方市場，不是買方市場，我們的籌碼太少了。

