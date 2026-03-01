大字不識、只會強搶民女？ 律師揭國民黨「醜化北洋軍閥」原因

律師林智群分享多名「北洋軍閥」的書法作品，顯示他們受過良好教育的證明，然而他們卻被國民黨惡意醜化成「大字不識幾個，只會強搶民女」等形象。（資料照、「林智群律師（klaw）」臉書，本報合成）

今年228紀念日到來前，台北101董事長賈永婕因電影「世紀血案」爭議，身體力行惡補台灣戒嚴時期的殘酷歷史，並向大眾分享自己的觀點，未料竟因此引爆深藍國民黨不滿，藍白網軍更以她是「北洋政府權貴後代」出征攻擊。對此，律師林智群分享「北洋軍閥」被國民黨特別忌憚，甚至不惜故意偽造、醜化其形象的瘋狂歷史。

林智群日前在臉書發文表示，過去一堆國民黨時代的電影劇情，都會把「北洋軍閥」人物塑造成「大字不識幾個，只會強搶民女」的樣子。至於之所以會出現這種情況，林智群直言︰「打倒他們之前，當然要醜化他們，如果北洋政府軍頭水準很高，國民黨北伐有什麼正當性？」

請繼續往下閱讀...

林智群指出，其實北洋軍閥有不少人接受過良好教育，甚至有人還是秀才出身，從他們留下的書法作品，可窺見他們的文學素養很高；另外，林智群列出段祺瑞成為軍閥前，不僅有去德國留學的經歷，還有下圍棋的文雅愛好。林智群也感慨，在國民黨主導的「國立編譯館」中，是完全不會看到這北洋軍閥的這些歷史。

該文一出，迅速引發大批網友熱烈討論，並有不少人開始反思「我們讀的到底是什麼歷史」，「只有南部軍閥蔣介石是不學無術的」、「歷史是過去的政治，政治是未來的歷史」、「一樣都是軍閥，直系奉系都比蔣光頭來的強」、「簡單的說就是有底線的最終輸給了沒有底線的」、「北洋軍閥到底如何，也許已經不好考證了，但慈湖那兩尊就是垃圾無誤」、「北洋政府有清帝退位的詔書，是合法的政府；孫中山就是沒有當總統的命，硬要『聯俄容共」借蘇共的力量成立私人武裝力量』」。

另有網友吐槽，國民黨攻擊他人的手段，從古至今始終如一下賤無恥，「中國人對台灣人洗腦教育超可怕」、「流氓黑道纂位反叛當然要先汙名化對方啊」、「真的是惡劣的獨裁者才幹得出這種沒品的事」、「國民黨人基本精神到現在都沒變：抹黑對手的內容都是自己已經幹過的事」、「就像太陽花運動要暴力鎮壓前，就要先洗腦大眾，這些上街的人都是暴民一樣；當年香港反送中也是如此」、「看看現在的小粉紅，就知道當年國共都是俄共交出來的小弟，所以國共都是用相同的詐騙手段對國民洗腦」。

相關新聞請見：

賈永婕開嗆蔣中正「繼續罰坐」 神速打卡人權博物館

北洋軍、蔣氏後代對決引熱議！賈永婕曾祖輩生平事蹟曝

賈永婕嗆蔣中正繼續罰坐 蔣萬安：不會用北洋軍閥後代看待她

北洋軍、蔣氏後代對決？遭酸舔綠為選台北市長 賈永婕回應了！

賈永婕被扯家世酸「賈德耀要不要罰坐」 深夜開腔嗆爆藍白酸民

賈永婕嗆蔣中正！ 北洋政府家世曝 網笑：藍血權貴沒人敢批鬥她

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法