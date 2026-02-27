北洋軍、蔣氏後代對決引熱議！賈永婕曾祖輩平事蹟曝

針對外傳其曾祖父是「北洋政府國務總理」賈德耀，賈永婕日前曾澄清，她的曾祖父是賈德潤（賈德耀的弟弟）。圖為賈德耀。（取自維基百科）

台北101董事長賈永婕日前嗆蔣中正「繼續罰坐」引發藍白網路攻擊，結果反曝光賈永婕「北洋政府」家世。還有網友認為賈永婕想爭取台北市長提名，拋出「北洋政府」對決「國民黨政府後代」（指蔣萬安）引發熱議。針對外傳其曾祖父是「北洋政府國務總理」賈德耀，賈永婕日前曾澄清，她的曾祖父是賈德潤（賈德耀的弟弟），當年任地方官期間為守護百姓殉職，留下年幼子女。

賈德潤過世後，由其二哥賈德懋收養賈永婕的祖父。賈永婕實際上是賈德耀的侄孫女。賈永婕表示，在動盪年代中，她的家族展現驚人凝聚力，他爺爺的姐姐也由賈德耀領養，眾人視如己出、不分彼此。

據查，賈德潤曾任綏遠政務廳廳長、河南省淮陽縣縣長、豫東第二區行政長，前國務總理賈德耀為賈德潤三哥。

賈德耀曾參加北京政變，為段祺瑞重新出山作出了貢獻，並於1924年12月被任命為陸軍總長，1926年2月更被任命為國務總理。但隨後經歷三一八慘案（三一八事件）、直魯聯軍進入北京，同年4月他請辭獲准。

此後，賈德耀隨段祺瑞下野，後續又曾先後擔任國民政府軍事參議院參議、冀察政務委員會委員。抗日戰爭爆發後，賈德耀留在日軍占領地區，然而，他拒絕了參加親日政府的邀請。晚年，他遷居上海隱棲，1941年病逝上海，享年62歲。死後，國民政府追贈其陸軍中將、陸軍上將銜。

