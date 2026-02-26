為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    賈永婕嗆蔣中正！ 北洋政府家世曝 網笑：藍血權貴沒人敢批鬥她

    2026/02/26 14:17 即時新聞／綜合報導
    賈永婕表示「想知道林宅血案的真相」後，身體力行瘋狂惡補台灣歷史，被不少網友稱讚，更封她為「轉型正義油罐車」。（取自賈永婕臉書）

    賈永婕表示「想知道林宅血案的真相」後，身體力行瘋狂惡補台灣歷史，被不少網友稱讚，更封她為「轉型正義油罐車」。（取自賈永婕臉書）

    台北101董事長賈永婕日前在社群PO出蔣中正蠟像照，狠嗆「繼續罰坐吧，看大家多討厭你」引發熱議。Threads上一名網友引述媒體報導發文指出，賈家是北洋政府「真權貴」，所謂「藍血權貴」沒人敢批鬥她。律師林智群也在臉書發文表示，「國民黨高級外省人裡面，也是有分等級的。」過去前行政院長毛治國也曾讓前總統馬英九直接吃閉門羹。

    電影「世紀血案」引發爭議，賈永婕表示「想知道林宅血案的真相」後，身體力行瘋狂惡補台灣歷史，被不少網友稱讚，更封她為「轉型正義油罐車」。日前有網友在Threads發文表示，本來以為賈永婕嗆蔣中正「罰坐」後會被當成大逆不道的發文，結果看了媒體報導，才知道「高級外省人」族群有一道堅不可摧的「歧視鏈」。賈家是北洋政府「真權貴」，難怪所謂「藍血權貴」沒人敢出來批鬥她。

    林智群今日也在臉書轉貼該篇貼文表示，國民黨高級外省人裡面也是有分等級的。之前的行政院長毛治國請辭，馬英九不准，並親自前往毛家拜訪想慰留，結果竟然吃閉門羹，被對方以「不在家」為由拒於門外，於冷風中罰站5分鐘。

    林智群解釋，因為毛治國是浙江奉化人，跟蔣介石的配偶毛福梅同族，在國民黨裡面，屬於皇親國戚，馬英九的爸爸只能算幫蔣家辦事跑腿的下人，等級不一樣，當然可以給馬總統臉色看。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播