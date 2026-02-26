賈永婕嗆蔣中正！ 北洋政府家世曝 網笑：藍血權貴沒人敢批鬥她

賈永婕表示「想知道林宅血案的真相」後，身體力行瘋狂惡補台灣歷史，被不少網友稱讚，更封她為「轉型正義油罐車」。（取自賈永婕臉書）

台北101董事長賈永婕日前在社群PO出蔣中正蠟像照，狠嗆「繼續罰坐吧，看大家多討厭你」引發熱議。Threads上一名網友引述媒體報導發文指出，賈家是北洋政府「真權貴」，所謂「藍血權貴」沒人敢批鬥她。律師林智群也在臉書發文表示，「國民黨高級外省人裡面，也是有分等級的。」過去前行政院長毛治國也曾讓前總統馬英九直接吃閉門羹。

電影「世紀血案」引發爭議，賈永婕表示「想知道林宅血案的真相」後，身體力行瘋狂惡補台灣歷史，被不少網友稱讚，更封她為「轉型正義油罐車」。日前有網友在Threads發文表示，本來以為賈永婕嗆蔣中正「罰坐」後會被當成大逆不道的發文，結果看了媒體報導，才知道「高級外省人」族群有一道堅不可摧的「歧視鏈」。賈家是北洋政府「真權貴」，難怪所謂「藍血權貴」沒人敢出來批鬥她。

林智群今日也在臉書轉貼該篇貼文表示，國民黨高級外省人裡面也是有分等級的。之前的行政院長毛治國請辭，馬英九不准，並親自前往毛家拜訪想慰留，結果竟然吃閉門羹，被對方以「不在家」為由拒於門外，於冷風中罰站5分鐘。

林智群解釋，因為毛治國是浙江奉化人，跟蔣介石的配偶毛福梅同族，在國民黨裡面，屬於皇親國戚，馬英九的爸爸只能算幫蔣家辦事跑腿的下人，等級不一樣，當然可以給馬總統臉色看。

