酸黃國昌昔日「嚇到不敢戰」棄競選連任 詹凌瑀：真正戰神不會臨陣脫逃

民調顯示黃國昌在新北市長選戰支持度墊底，在過去的擔任立委的「本命區」汐止更低到只有2.6%。媒體人詹凌瑀發文質疑，過去黃國昌在最後關頭「嚇到不敢戰」、放棄競選連任，反而是賴品妤緊急應戰卻還是選贏了。（資料照）

年底將舉行九合一大選，新北市長選戰備受關注，近日有民眾黨支持者在網路宣稱，當年要不是黃國昌將新北第12選舉區立委讓給賴品妤去選，她也不會順利當選，引發網友質疑。媒體人詹凌瑀也發文批評，過去黃國昌在最後關頭「嚇到不敢戰」、放棄競選連任，反而是賴品妤緊急應戰卻還是選贏了，詹凌瑀為此諷刺黃國昌「明明是自己落跑不敢戰，最後卻把賴品妤當成眼中釘」、「別再說什麼戰神了，真正的戰神是不會臨陣脫逃的」。

近期有民調顯示，掃街拜票屢遭民眾嗆聲的黃國昌支持度墊底，在過去的擔任立委的「本命區」汐止更低到只有2.6%。但在網路上卻有小草宣稱，2020年汐止立委選舉是黃國昌「禮讓」給賴品妤，才讓後者順利當選，馬上被大批網友噴爆。

請繼續往下閱讀...

詹凌瑀在臉書以「當年落跑的是誰？別以為大家記性不好！」為題發文指出，講到汐止選區，真的不能不提2020年那場經典戰役。有些人現在整天咆哮，好像自己多威風，但大家還記得嗎？當年黃國昌身為現任立委，竟然在最後關頭「嚇到不敢戰」，直接放棄競選連任，改派一個沒什麼知名度、只會起立敬禮坐下的辦公室主任賴嘉倫出來當替死鬼。對此詹凌瑀諷刺，「說穿了就是怕輸、怕丟臉，乾脆落跑去不分區躲起來」。

詹凌瑀強調，當時民進黨為了救火，緊急派出賴品妤應戰。那時候誰看好？結果人家賴品妤硬是憑著拚勁，在短短幾個月內臨陣出戰還選贏了！

詹凌瑀酸，原本以為穩操勝算（或是想看戲）的人，面子直接掛不住。明明是自己落跑不敢戰，最後卻把賴品妤當成眼中釘，這種「輸不起」的樣子，真的讓小蔥們看了都心虛吧？

詹凌瑀在文末也嗆黃國昌，「別再說什麼戰神了，真正的戰神是不會臨陣脫逃的」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法