掌舵20年！台中金錢豹董事長王其俊過世 牽動八大娛樂圈版圖

台中娛樂圈投下震撼彈！中部指標性酒店品牌「金錢豹」酒店證實，董事長王其俊於2月26日辭世，消息一出震驚地方商界與八大產業圈，據了解，王其俊近年受糖尿病所苦，因併發多重器官衰竭離世，消息傳開後，親友與業界人士紛紛表達哀悼。

回顧金錢豹發展歷程，早年由創辦人袁昶平打下基礎，2000年代初期事業版圖逐步擴展，2005年，袁昶平將經營重任交棒給王其俊，自己轉往中國發展並退居幕後，此後20多年，王其俊成為集團實際經營掌舵者，歷經景氣起伏、政策調整與市場競爭，仍穩住品牌地位，讓金錢豹在中部夜生活市場維持高度能見度。

期間若遇上發展瓶頸，資金調度，袁偶爾提供奧援，但是不干涉營運，也不會參與經營業務，熟悉產業人士指出，王其俊行事低調卻作風果斷，對內強調制度與紀律，對外則精準掌握市場定位，讓金錢豹在競爭激烈的環境中站穩腳步，即便曾面臨資金調度與產業轉型壓力，也多能化解危機，展現經營韌性。

如今王其俊辭世，外界關注焦點轉向接班與經營布局，集團人士透露，目前營運一切正常，將全力處理後事並穩定內部團隊，但接班人選尚未對外說明，但後續人事安排與權力版圖變化，勢必牽動中部娛樂產業生態。

