物流公司副總委託友人從日本郵寄加熱菸草被逮 法官判處2月徒刑

台北地院近日審結，認定歐男已觸犯輸入私菸罪，判處有期徒刑2月，得易科罰金，加熱菸草沒收。（記者吳昇儒攝）

桃園市某物流公司歐姓副總經理去年7月間委託居住在日本的友人在免稅店購入4條「IQOS加熱式菸草」，再透過航空郵寄方式，運送到台灣。該批菸草進口時，海關人員開箱查驗，發現歐男涉嫌輸入私菸，通報警方處理。台北地院近日審結，認定歐男已觸犯輸入私菸罪，判處有期徒刑2月，得易科罰金，加熱菸草沒收。

檢警調查，歐男於去年7月間，請居住在日本的友人在免稅店花6800元購買4條「IQOS加熱式菸草」後，在從日本寄回台灣。歐男則於同年8月6日透過EZ WAY（易利委）實名認證APP進行線上預先委任，報關行申報進口該批菸草。

關務署台北關於同日中午，開箱查驗該批貨物時，發現竟是4條加熱菸草，隨即通報航空警察局台北分局偵辦。

警方約談歐男到案後，他則坦承是自己委託友人在免稅店購買加熱菸草後，寄送來台，警詢後將他移送台北地檢署法辦。檢察官偵訊後，認定歐男涉犯輸入私菸罪，將他起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

法官審理後認為，歐男未領有財政部核發之菸酒進口許可執照或同意文件，不得輸入菸類商品，卻進口4條加熱菸草，已觸犯輸入私菸罪，考量他坦承犯行，態度良好，判處有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。

