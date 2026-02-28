為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    物流公司副總委託友人從日本郵寄加熱菸草被逮 法官判處2月徒刑

    2026/02/28 09:31 記者吳昇儒／台北報導
    台北地院近日審結，認定歐男已觸犯輸入私菸罪，判處有期徒刑2月，得易科罰金，加熱菸草沒收。（記者吳昇儒攝）

    台北地院近日審結，認定歐男已觸犯輸入私菸罪，判處有期徒刑2月，得易科罰金，加熱菸草沒收。（記者吳昇儒攝）

    桃園市某物流公司歐姓副總經理去年7月間委託居住在日本的友人在免稅店購入4條「IQOS加熱式菸草」，再透過航空郵寄方式，運送到台灣。該批菸草進口時，海關人員開箱查驗，發現歐男涉嫌輸入私菸，通報警方處理。台北地院近日審結，認定歐男已觸犯輸入私菸罪，判處有期徒刑2月，得易科罰金，加熱菸草沒收。

    檢警調查，歐男於去年7月間，請居住在日本的友人在免稅店花6800元購買4條「IQOS加熱式菸草」後，在從日本寄回台灣。歐男則於同年8月6日透過EZ WAY（易利委）實名認證APP進行線上預先委任，報關行申報進口該批菸草。

    關務署台北關於同日中午，開箱查驗該批貨物時，發現竟是4條加熱菸草，隨即通報航空警察局台北分局偵辦。

    警方約談歐男到案後，他則坦承是自己委託友人在免稅店購買加熱菸草後，寄送來台，警詢後將他移送台北地檢署法辦。檢察官偵訊後，認定歐男涉犯輸入私菸罪，將他起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

    法官審理後認為，歐男未領有財政部核發之菸酒進口許可執照或同意文件，不得輸入菸類商品，卻進口4條加熱菸草，已觸犯輸入私菸罪，考量他坦承犯行，態度良好，判處有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播