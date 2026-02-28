台灣女童在澀谷被撞飛！媽媽發文道歉引全球網友心疼

台灣女童和家人到日本東京旅遊，在澀谷十字路口被路過女子蓄意撞飛。（本報合成，擷取自@hoshusokuhou）

近日有1名台灣媽媽帶著女兒到日本東京旅遊，在知名地標澀谷十字路口打卡拍照，孰料卻被路過的女子惡意衝撞，媽媽事後則發文道歉，坦言「帶著孩子做不好的行為是我錯誤的決定」，讓全球網友看了相當心疼，紛紛留言為她加油打氣。

這名台灣媽媽在社群平台表示，不經一事不長一智，她明明知道馬路危險，卻因為看到IG大家都在澀谷十字路口打卡，因此也帶著小孩跟風，以為綠燈還很久可以留下片刻回憶。

媽媽說，是她讓小孩做不好的事，並不是孩子本身的問題，人都是在學習中成長，她會好好反省，但她也強調路過女子撞人的行為還是不可原諒。

台灣媽媽的PO文下方旋即湧進大量網友聲援，有人安慰她並沒有錯，因為日本確實存在這種故意用力去撞別人的怪人；還有簡體字留言直指媽媽沒有任何問題，根本不用反省，畢竟自己在澀谷天天走這條路，大家都會拍照停留，屬於合法合規的行為。

此外，不少日本人也十分心疼，紛紛詢問「妳女兒受傷了嗎？真不敢相信那個女子竟然推擠這麼小的孩子」；還有熱心的日本網友建議媽媽拿著影片向當地警方報案，自己也願意提供幫助。

由於《CNN》報導了女童被撞的影片，因此台灣媽媽的文章也有英文留言，這些外國網友相當關注女童的情況如何，希望小孩不要因此而身心受傷。

