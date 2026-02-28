柯林頓否認涉艾普斯坦案 民主黨反擊要求傳喚川普

美國前總統柯林頓今天向調查他與已故性犯罪富豪艾普斯坦關聯的國會委員會否認有不當行為；與此同時，民主黨人試圖將焦點轉向現任總統川普與這名惡名昭彰罪犯之間的關係。（美聯社）

美國前總統柯林頓今天向調查他與已故性犯罪富豪艾普斯坦關聯的國會委員會否認有不當行為；與此同時，民主黨人試圖將焦點轉向現任總統川普與這名惡名昭彰罪犯之間的關係。

法新社報導，柯林頓在艾普斯坦（Jeffrey Epstein）檔案中頻繁出現，但他堅稱，在這名身敗名裂的億萬富豪於2008年因性犯罪被定罪之前，他就已與對方劃清界線。

柯林頓在發布於社群媒體的開場陳述中表示：「我什麼都沒看到，也沒做錯任何事。」

負責調查艾普斯坦案的眾議院委員會共和黨主席柯默（James Comer）表示：「我們認為這次作證相當有成效，柯林頓總統回答了每一個問題，或者說，試圖回答每一個問題。」

柯默的共和黨同僚梅斯（Nancy Mace）指稱柯林頓的證詞中存在「矛盾之處」，但並未提供具體例證。

委員會中的民主黨人重申，他們要求同樣與艾普斯坦有著詳盡往來紀錄的川普也應接受質詢。

民主黨籍委員會成員蘇布拉馬尼亞姆（Suhas Subramanyam）說：「坦白說，我們找錯總統談話了。」他同時強調柯林頓沒有迴避任何問題。

柯林頓在聲明中未直接點名川普，但他表示：「沒有人能凌駕於法律之上，總統也不例外，尤其是總統。」

至於川普，他重申對整個程序的質疑，並對記者表示，他其實挺喜歡柯林頓的，「我不忍心看他去作證」。

出現在美國司法部公布的檔案中，並不代表有不當行為；柯林頓跟川普一樣，既未被控犯罪，也未受到正式調查。

柯林頓夫婦接連兩天出席艾普斯坦案聽證會。繼美國前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）昨天強硬要求川普列席後，柯林頓今天也完成了他的證詞。

