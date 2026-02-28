為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    米蘭電車脫軌撞入建物2死38傷 外送員驚險跳車逃生

    2026/02/28 09:41 即時新聞／綜合報導
    義大利米蘭路面電車脫軌撞進建築物，造成2人死亡、38人受傷。（美聯社）

    義大利米蘭路面電車脫軌撞進建築物，造成2人死亡、38人受傷。（美聯社）

    義大利米蘭剛舉辦完冬奧，即將迎來冬季帕運會，全球知名的米蘭時裝週也正在進行中，孰料27日發生路面電車脫軌撞進建築物的意外，造成2人死亡、38人受傷，網路上流傳著1名外送員驚險從自行車跳下逃生的影片。

    《衛報》報導，事故地點位於米蘭市中心的維托里奧威尼托大道（Vittorio Veneto avenue），當地電車速限為每小時50公里，但目擊者透露電車出事時的速度很快，尚不清楚是否有超速的狀況。

    初步調查顯示，電車駕駛可能沒有啟動轉轍器，而且他在上1個停靠站過站不停。米蘭市長薩拉（Giuseppe Sala）透露，目前看起來不像是機械故障，而是駕駛出了問題。

    薩拉說，電車事故中的1名死者為乘客，另1名則是路人被撞死；就身分方面，1名死者是60多歲的義大利人，另1名則是居住在米蘭的外國人。

    從旁邊道路的汽車行車紀錄器，可以看到1名騎著自行車的外送員在紅燈剛要停下時，前方突然有電車傾斜衝來，直直撞入建築物，讓外送員嚇得棄車逃命。

    相關影片請見︰

    米蘭市長薩拉表示，1名死者為乘客，另1名則是路人被撞死。（法新社）

    米蘭市長薩拉表示，1名死者為乘客，另1名則是路人被撞死。（法新社）

    傷者等待送醫。（路透）

    傷者等待送醫。（路透）

    熱門推播