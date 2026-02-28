米蘭電車脫軌撞入建物2死38傷 外送員驚險跳車逃生

義大利米蘭路面電車脫軌撞進建築物，造成2人死亡、38人受傷。（美聯社）

義大利米蘭剛舉辦完冬奧，即將迎來冬季帕運會，全球知名的米蘭時裝週也正在進行中，孰料27日發生路面電車脫軌撞進建築物的意外，造成2人死亡、38人受傷，網路上流傳著1名外送員驚險從自行車跳下逃生的影片。

據《衛報》報導，事故地點位於米蘭市中心的維托里奧威尼托大道（Vittorio Veneto avenue），當地電車速限為每小時50公里，但目擊者透露電車出事時的速度很快，尚不清楚是否有超速的狀況。

初步調查顯示，電車駕駛可能沒有啟動轉轍器，而且他在上1個停靠站過站不停。米蘭市長薩拉（Giuseppe Sala）透露，目前看起來不像是機械故障，而是駕駛出了問題。

薩拉說，電車事故中的1名死者為乘客，另1名則是路人被撞死；就身分方面，1名死者是60多歲的義大利人，另1名則是居住在米蘭的外國人。

從旁邊道路的汽車行車紀錄器，可以看到1名騎著自行車的外送員在紅燈剛要停下時，前方突然有電車傾斜衝來，直直撞入建築物，讓外送員嚇得棄車逃命。

Two dead and around 40 injured after a tram derailed in central Milan today.



The tram, one of the newest models in operation in the city, came off the tracks in viale Vittorio Veneto, close to the city’s Central Station, crashing into a shop window.pic.twitter.com/kUepoYCJ3b — Massimo （@Rainmaker1973） February 27, 2026

米蘭市長薩拉表示，1名死者為乘客，另1名則是路人被撞死。（法新社）

傷者等待送醫。（路透）

