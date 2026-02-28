玻利維亞C-130軍機運鈔墜毀釀15死 民眾無視死傷者急搶錢

玻利維亞空軍C-130運輸機運鈔時墜毀，至少造成15人死亡。（法新社）

玻利維亞空軍1架C-130運輸機，27日從境內東部的聖克魯斯（Santa Cruz）載送鈔票，孰料卻在行政首都拉巴斯（La Paz）附近墜毀，波及到地面10多輛汽車，一共造成15人死亡、多人受傷，民眾無視死傷者紛紛上前搶奪鈔票。

據《美聯社》報導，玻利維亞國防部長薩利納斯（Marcelo Salinas）表示，這架C-130載著新印製好的玻國貨幣，在拉巴斯附近的埃爾阿爾托國際機場（El Alto International Airport）準備降落時，偏離跑道並墜毀。

玻利維亞央行行長艾斯皮諾薩（David Espinoza）證實軍方運輸機是在運鈔，不過他並沒有說明有多少鈔票。消防單位則透露現場至少15死，但尚不清楚機上、地面的死者各是多少。

從社群平台流傳的影片中，可以看到現場到處都是軍機和汽車殘骸，遺體也散布各處，但民眾還是湧入墜機地點搶奪鈔票，玻國連忙出動防暴警察驅散人群。

民眾湧入墜機地點搶奪鈔票，玻國出動防暴警察，圖為警方施放催淚瓦斯。（美聯社）

這起墜機事件波及到地面10多輛汽車。（美聯社）

