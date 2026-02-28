賴瑞隆站台、陳柏惟拿麥、邱俊憲開車 全為挺「她」

賴瑞隆站台、陳柏惟拿麥、邱俊憲開車 全為挺「黃敬雅」。（翻攝臉書）

民進黨高市議員黨內初選民調倒數計時，競爭最激烈的前鎮小港出現大咖掃街陣容，市長參選人賴瑞隆站台、立院榮譽顧問陳柏惟拿麥克風喊話、市議員邱俊憲自己駕駛宣傳車，一切都為了力挺「她」、投入前鎮小港黨內初選的前空姐黃敬雅。

賴瑞隆表示，黃敬雅有新世代的拚勁與細膩的觀察力，是守護地方建設、為鄉親爭取權益的最佳人選，由她來接手服務使命，絕對能讓鄉親的需求獲得最好的照顧。

該車隊在前鎮小港街道上引起熱烈注目，除了賴瑞隆坐鎮，超人氣的陳柏惟更親自擔任「麥克風手」，用極具渲染力的聲音向廣大鄉親懇託，呼籲全力支持敢言、肯拚的黃敬雅。

宣傳車駕駛座上的隱藏焦點，則是親自為黃敬雅開車的現任市議員邱俊憲，邱俊憲把聲量交給陳柏惟放送，自己選擇為黃敬雅掌舵。

地方人士形容，這種由現任議員親自駕駛、資深前輩與人氣戰將護航的超高規格組合，顯現出高雄隊對於黃敬雅這席即戰力的重視。

陳柏惟強調，黃敬雅是不可多得的優秀女戰將，這場四人合體的車掃，就是要讓鄉親看到高雄隊團結守護前鎮小港的決心。

面對前輩們的全力相助，黃敬雅表示，心中充滿感謝，身為前鎮小港的新人，她會秉持服務傳承的精神，接下賴瑞隆委員對這塊土地的責任，將鄉親的大小事放在心頭；未來進入議會後，她會發揮最強戰力，為婦幼、為弱勢、為在地建設爭取最大資源。

