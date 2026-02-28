諷柯文哲228話術「可切換」 吳靜怡批：為蹭藍踐踏所有家屬的長痛

民眾黨今天在創黨主席柯文哲與黨主席黃國昌帶領下，挑戰自行車一日北高。（記者方賓照攝）

為紀念228事件，民眾黨今天在創黨主席柯文哲與黨主席黃國昌帶領下，再次挑戰自行車一日北高，不過身為228罹難者家屬的柯文哲，卻稱不要一直停留在悲情。媒體人吳靜怡在臉書發文質疑，同樣是228，柯文哲需要選票的情緒動員時，就把自己放進受難家屬的歷史傷口裡哭泣，但到了需要政治防守時，柯又要求社會脫離悲情。吳靜怡批評，柯文哲為了蹭藍，而踐踏所有家屬的長痛，要大家遺忘和解，憑什麼呢？

吳靜怡在臉書發文指出，柯文哲的228話術迴圈，從「有真相才有原諒」的哭到失聲，到現在「別停留悲情」讓飛輪成為貪污的象徵！

吳靜怡表示，同樣是228，柯文哲的說法卻像「可切換模式」，需要選票的情緒動員時，他把自己放進受難家屬的歷史傷口裡哭泣；需要政治防守時，他又要求社會脫離悲情，228成為柯文哲自己的打臉秀。她質疑柯文哲憑什麼用同一個228舞台，先用家屬身份收割悲傷、再要求其他家屬都閉嘴？

吳靜怡提到，「228傷害我祖父的生命，傷害我父親的人生，傷害我的感情，但有真相，才有原諒，有原諒，才有和解，有和解，才有和平。」那時的柯文哲彷彿一個受傷的家屬後代，呼籲社會正視歷史創傷，許多人被感動，甚至視他為轉型正義的代言人，沒想到現在更像是個政治渣男，如今，許多真相沒有被揭發，國民黨和蔣家後代都沒有具體說明，柯文哲卻為了蹭藍，而踐踏所有家屬的長痛，要大家遺忘和解，憑什麼呢？

吳靜怡質疑，「從228的家屬後代，轉型為踩著飛輪收錢的政治人物，一日北高就像是柯文哲嫌犯展示自己的電子腳鐐，驕傲告訴台灣的人，只有柯文哲在市長室騎著飛輪就會出現三百萬！只要你願意選擇遺忘、背叛家族，國民黨會幫你喊幾句清清白白。」

吳靜怡也批評，柯文哲當年哭228，是為了選票；如今哭貪汙，是為了不該收的鈔票。她也砲轟柯文哲，「被害者家屬不需要你的情緒指令，真正該被認真對待的，永遠是受難者與家屬的痛、社會對真相與責任的追問，所以，文哲不怕丟臉騎著象徵貪污的飛輪，同時，請你閉嘴！」

