    首頁 > 政治

    經濟成長優於日韓 賴清德：經濟發展好要擴大照顧全民

    2026/02/17 13:05 記者盧賢秀／新北報導
    總統賴清德發福袋，民眾高興與他擊掌。（記者盧賢秀攝）

    總統賴清德發福袋，民眾高興與他擊掌。（記者盧賢秀攝）

    總統賴清德今天回到新北市萬里老家及基隆慶安宮參拜祈福、發福袋，他表示，過去一年經濟成長表現比日韓都好，未來要照顧中小微企業、全民加薪、減稅，同時要擴大低收、中低收入、老農及國民年金層人員補助，經濟發展好，政府拿錢照顧民眾才有意義。

    賴清德今天馬不停蹄回到萬里老家忠福宮、昭靈宮，及基隆慶安宮參拜祈福、發福袋，並向舅舅慶安宮榮譽主委童永拜年，議長童子瑋、前內政部長林右昌等人陪同。

    賴清德說，過去一年台灣的經濟成長不錯，比日韓都高，對美關稅談判也很順利，關稅15%不疊加，扣除一些免關稅的項目，平均下來大約是12%，股市表現也很好接下來要照顧中小微企業，幫助他們轉型、升級，讓他們有競爭力，大家有工作。

    其次要加薪與減稅，蔡英文總統與他任職的10年間，軍公教人員加薪4次，軍人的「特勤加給」安頓軍人，讓他們能好好守護國家，還有調高了警察的「勤務繁重加給」與「刑事加給」，另外也調高了勞工的基本工資。

    減稅的部分，包括個人減稅、家庭減稅，台灣有40%至50% 的人免繳所得稅，讓大企業賺錢，並以此照顧基層民眾。除了0到6歲國家一起養、 高中職免學費（公私立皆同）、 私立大學補助等福利政策外，今年還會增加補助低收入戶、中低收入戶、老農年金及沒有保國民年金的人員，發展經濟好，政府拿錢照顧民眾才有意義。

