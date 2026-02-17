為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    賴清德肯定蘇巧慧當選新北市長可大展身手 蔡英文下午接棒相挺

    2026/02/17 13:12 記者盧賢秀／新北報導
    總統賴清德萬里忠福宮參拜，稱讚蘇巧慧（右三）表現好，若當選新北市長可大展身手。（記者盧賢秀翻攝）

    總統賴清德萬里忠福宮參拜，稱讚蘇巧慧（右三）表現好，若當選新北市長可大展身手。（記者盧賢秀翻攝）

    總統賴清德今天一早回到老家新北市萬里廟宇參拜、發福袋，稱許民進黨新北市長參選人蘇巧慧，在國會表現好，如果當選新北市長她就能好好大展身手，新北市就會越來越發展。

    賴清德今天回到萬里老家忠福宮和昭靈宮參拜、發福袋，蘇巧慧和新北市議員張錦豪也陪同。賴清德說，蘇巧慧時常跟他反映意見，包括農保、國民年金、弱勢的照顧等，給他很多意見，她在國會表現好，如果新北市長給她做，她就能好好大展身手，議員也整隊出發，新北市就會越來越發展。

    蘇巧慧受訪時表示，台灣這幾年在蔡總統和現在賴總統的帶領之下，其實經濟表現非常好，不但世界看見台灣，而且我們也看到台美關稅貿易談判也都非常的順利，我們期待能夠大家繼續一起努力。

    此外，下午前總統蔡英文也要幫蘇巧慧站台，蘇巧慧說，她和前總統蔡英文有非常好的互動，蔡總統在執政的時候，民進黨黨團也都和行政團隊一起努力，她相信未來和新北有這麼深厚淵源的蔡總統，一定也會常常到新北。

    另外，有意角逐新北市長的台北市副市長李四川也展開地方行程，有關藍白合的問題，蘇巧慧表示，新年期間大家到廟宇拜拜祈福都是非常自然、非常正常的事情，她除了來拜拜之外，在社群網路上，利用新年的期間，公布8支短影音影片「會做事、事做對」，就是希望利用各種方法讓民眾看到，蘇巧慧能夠利用新的方法來解決民眾需求，讓大家看到創新、溫暖、會做事的能力。

    蘇巧慧受訪時表示，會持續用創新的方式解決問題，帶動新北的發展。（記者盧賢秀攝）

    蘇巧慧受訪時表示，會持續用創新的方式解決問題，帶動新北的發展。（記者盧賢秀攝）

