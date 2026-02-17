8名台星《春晚》同台 中國歌手牽台灣原住民兒童稱「回家」

中國《央視》2026年春晚，請來胡德夫、伊能靜等台灣藝人演唱《寶島戀歌》，伊能靜聲稱「中國台灣的朋友聽到會被感動」。（圖擷自微博）

中國《央視》2026年春晚，請來胡德夫、辛曉琪、伊能靜、周傳雄、蘇有朋、侯佩岑、歐陽娜娜、陳立農等8名台灣藝人，演唱由多首台灣歌曲組成的《寶島戀歌》，伊能靜對此聲稱「中國台灣的朋友聽到會被感動」。

伊能靜在春晚演出前，接受《央視》旗下影音平台《央視頻》的採訪，她表示自己20幾年前（實際為33年）就和蘇有朋在《央視》合作過，很懷念合作的感覺。對於這次所要演唱的《寶島戀歌》，伊能靜表示歌曲裡充滿思鄉之情。

除了上述8名台星，台灣還有張鈞甯在《央視》春晚伴唱《立春》、言承旭參與《智造未來》等節目。另外，中國歌手周深在演唱歌曲《吉量》時，身旁有56名男童女童、少年少女穿著傳統服飾，代表著56個民族，周深過程中特別牽著的女童來自台灣高山族。

《吉量》舞蹈編導曹磊對此表示，56個民族的孩子集結在一起，本身就是民族大團結的最好展示，也是節目背後深藏的寓意．「我們特意把高山族的小朋友牽到隊伍裡來，預示著偉大祖國的繁榮統一」，從中可以看到中國將台灣原住民當成了統戰象徵。

中國歌手周深在《央視》春晚牽著台灣高山族女童。（圖擷自微博）

