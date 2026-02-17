拜廟同框温世政！蕭美琴南投發福袋「超暖」爆人潮

副總統蕭美琴（左三）與民進黨南投縣長參選人温世政（左四）、民進黨南投縣黨部主委陳玉鈴（左起）、立委羅美玲到草屯發福袋，並高喊「凍蒜」期勉年底選舉旗開得勝。（記者劉濱銓攝）

春節大年初一，副總統蕭美琴與民進黨南投縣長參選人牙醫温世政，今一起到草屯永和宮拜廟、發福袋，現場擠滿排隊人潮、人氣超旺，蕭美琴見到老幼民眾，還會特別彎腰寒暄發放，超暖舉動令民眾備感窩心。

蕭美琴今一到永和宮就受到大批民眾夾道歡迎，在參香祈福過後，則與温世政、立委羅美玲、民進黨南投縣黨部主委陳玉鈴等人，發放她與賴清德總統的「七喜春來」一元福袋，民眾收到福袋開心不已，尤其蕭美琴看見長輩或幼童排領福袋，還會貼心彎腰寒暄慰問，讓民眾相當暖心，之後蕭美琴還與民進黨南投縣黨公職合影，並大喊「凍蒜」，期勉年底選舉旗開得勝。

温世政表示，今天凌晨他就參加南投廟宇的開廟門活動，之後再到草屯拜廟，尤其永和宮是草屯重要宮廟，今很開心能與副總統蕭美琴一起到他的家鄉發福袋，覺得非常有意義，未來他會繼續勤跑基層，了解民眾需求，尤其年底是重要一役，南投面臨老人化、少子化與垃圾問題，需要新的想法、技術來替民眾解決問題，他將深耕地方，對選情也非常有信心。

副總統蕭美琴（右）與民進黨南投縣長參選人温世政（左）到草屯發福袋，吸引民眾爭相領取。（記者劉濱銓攝）

副總統蕭美琴到草屯發福袋，遇到老幼民眾蕭美琴還會貼心彎腰寒暄，讓民眾感到相當窩心。（記者劉濱銓攝）

