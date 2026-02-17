為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    拜廟同框温世政！蕭美琴南投發福袋「超暖」爆人潮

    2026/02/17 13:05 記者劉濱銓／南投報導
    副總統蕭美琴（左三）與民進黨南投縣長參選人温世政（左四）、民進黨南投縣黨部主委陳玉鈴（左起）、立委羅美玲到草屯發福袋，並高喊「凍蒜」期勉年底選舉旗開得勝。（記者劉濱銓攝）

    副總統蕭美琴（左三）與民進黨南投縣長參選人温世政（左四）、民進黨南投縣黨部主委陳玉鈴（左起）、立委羅美玲到草屯發福袋，並高喊「凍蒜」期勉年底選舉旗開得勝。（記者劉濱銓攝）

    春節大年初一，副總統蕭美琴與民進黨南投縣長參選人牙醫温世政，今一起到草屯永和宮拜廟、發福袋，現場擠滿排隊人潮、人氣超旺，蕭美琴見到老幼民眾，還會特別彎腰寒暄發放，超暖舉動令民眾備感窩心。

    蕭美琴今一到永和宮就受到大批民眾夾道歡迎，在參香祈福過後，則與温世政、立委羅美玲、民進黨南投縣黨部主委陳玉鈴等人，發放她與賴清德總統的「七喜春來」一元福袋，民眾收到福袋開心不已，尤其蕭美琴看見長輩或幼童排領福袋，還會貼心彎腰寒暄慰問，讓民眾相當暖心，之後蕭美琴還與民進黨南投縣黨公職合影，並大喊「凍蒜」，期勉年底選舉旗開得勝。

    温世政表示，今天凌晨他就參加南投廟宇的開廟門活動，之後再到草屯拜廟，尤其永和宮是草屯重要宮廟，今很開心能與副總統蕭美琴一起到他的家鄉發福袋，覺得非常有意義，未來他會繼續勤跑基層，了解民眾需求，尤其年底是重要一役，南投面臨老人化、少子化與垃圾問題，需要新的想法、技術來替民眾解決問題，他將深耕地方，對選情也非常有信心。

    副總統蕭美琴（右）與民進黨南投縣長參選人温世政（左）到草屯發福袋，吸引民眾爭相領取。（記者劉濱銓攝）

    副總統蕭美琴（右）與民進黨南投縣長參選人温世政（左）到草屯發福袋，吸引民眾爭相領取。（記者劉濱銓攝）

    副總統蕭美琴到草屯發福袋，遇到老幼民眾蕭美琴還會貼心彎腰寒暄，讓民眾感到相當窩心。（記者劉濱銓攝）

    副總統蕭美琴到草屯發福袋，遇到老幼民眾蕭美琴還會貼心彎腰寒暄，讓民眾感到相當窩心。（記者劉濱銓攝）

    副總統蕭美琴到草屯發福袋，遇到老幼民眾蕭美琴還會貼心彎腰寒暄，讓民眾感到相當窩心。（記者劉濱銓攝）

    副總統蕭美琴到草屯發福袋，遇到老幼民眾蕭美琴還會貼心彎腰寒暄，讓民眾感到相當窩心。（記者劉濱銓攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播