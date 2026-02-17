曾遭國民黨抹黑「恐怖份子」！NASA科學家郭正光：小草別再笨到來戰學歷

NASA科學家郭正光17日表示，愛台又受過高等教育的人非常多，「小草別再笨到來戰學歷」。（圖擷自郭正光臉書）

現任台灣人公共事務會（FAPA）會長、曾任職美國國家航空暨太空總署（NASA）的知名科學家郭正光17日表示，這兩天因為「跟小草戰學歷」而受到很多「青鳥」的支持、感謝和稱讚，卻也讓他想起一件鮮為人知的往事。

社群媒體Threads近日爆發學歷論戰，一名「小草」14日發文開嗆「青鳥」陣營報上國立大學博士學歷，意圖羞辱對方，未料意外釣出現年76歲的郭正光霸氣回應「你爺爺我就是台大畢業、在NASA上班的青鳥」，驚人背景引來逾萬網友朝聖按讚。

郭正光17日接著在Threads發文稱，他於1991年千方百計改名、改姓、易容和喬裝，才打破黑名單、成功闖關回台，雖然最終返美時在桃園機場遭識破，被抓去審訊，但因為是合法入境，在AIT（美國在台協會）干涉下郭正光當天就被釋放。

郭正光說，返美後，一天1名美國國務院的安全調查人員突然到NASA找他，原因是國務院收到台灣政府來函，說郭正光參加恐怖組織「台獨聯盟」，是一名恐佈份子。

調查人員接著詢問郭正光「台獨聯盟」是什麼樣的組織、目地為何？郭正光當時回應稱，聯盟中近400位成員都是台灣菁英，赴美國各州名校取得碩博士學位後，均為工程師、科學家，以及醫生、律師、會計師等，「我們（台獨聯盟）的目的就是要向台灣人民宣揚我們在美國享受到和學習到的自由、民主、人權，希望台灣人民站起來推翻台灣的獨裁政權。」

郭正光說，他當下更直接向調查人員表示，「妳會相信美國大學訓練出來的高級知識份子，還是一個獨裁政權告訴妳的話？」結果，該調查人員聽後很滿意地告訴郭正光，「我相信你和你的戰友。歡迎平安歸國」（I believe in you and your comrades. Welcome back safely），事件就此平息。

事後郭正光的同事們好奇詢問發生什麼事，郭正光轉述了闖關的故事後，從此多了一個綽號「Terrorist」，即恐怖份子。郭正光最後強調，「這個故事是想告訴青鳥們，像我這樣愛台又有受高等教育的人多的是；也要告訴小草別再笨到再來戰學歷！」

