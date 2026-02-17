為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    黃國昌大年初一拜廟遇嗆聲 男子兩度狂酸「黃狗昌」、「美國人的爸爸加油」

    2026/02/17 12:27 記者羅國嘉／新北報導
    民眾黨主席黃國昌今早前往新莊武聖廟，突遇紅帽男子嗆聲。（記者羅國嘉翻攝）

    民眾黨主席黃國昌今早前往新莊武聖廟，突遇紅帽男子嗆聲。（記者羅國嘉翻攝）

    民眾黨主席黃國昌今早前往新莊武聖廟參拜並發送福袋，不過活動過程出現突發插曲。一名持香參拜男子情緒激動，先當面辱罵「黃狗昌」，遭員警架離後，男子完成參拜又返回活動現場，高聲嗆聲批評黃國昌「擋國防預算」，並喊出「美國人的爸爸加油」，一度使現場氣氛緊繃。

    民眾黨主席黃國昌今天與同黨籍議員陳世軒一早到新莊武聖廟參拜並發送福袋，現場排隊人潮綿延。不過活動過程中，一名戴紅帽男子突然從旁衝出，先當面辱罵「黃狗昌」，雙方未發生正面對質，隨即遭員警架離。男子完成參拜後又返回活動現場，高喊「擋國防預算」、「美國人的爸爸加油」等語言，並對媒體表示「他兒子在美國，現在在這邊假仙假怪，牆頭草滾來滾去」，言詞激烈，引來不少民眾側目。

    警方與隨行維安人員隨即上前勸導，將情緒激動者帶離現場，過程未發生肢體衝突，也未影響廟方正常參拜秩序。黃國昌也未對嗆聲內容當場回應，仍依原定行程完成祈福及發放福袋活動。＃

    

    

