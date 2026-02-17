田秋堇談林宅血案如「往事再回首」 祈求台灣關關難過關關過

田秋堇今表示，當時受訪完回到宿舍，好像往事完全重新回來了，「40多年來的千迴百轉，好像壓在深海的底砂全部都浮上來了，壓也壓不住」。（資料照）

「林宅血案」近期因電影《世紀血案》相關爭議再次引發社會議論，林義雄時任助理、監察委員田秋堇接受媒體人陳信聰節目《我想問的是...》專訪，重新訴說當初林宅血案的發生過程，長達兩小時的專訪在上線6天後，觀看數已突破83萬。田秋堇今（17日）凌晨在臉書發文表示，當時受訪完回到宿舍，往事完全重新回來了，「40多年來的千迴百轉，好像壓在深海的底砂全部都浮上來了，壓也壓不住」。

田秋堇回憶，在蛇年快發生了預料不到的事，她在家裡摔了一跤、傷了肋骨、照了電腦斷層掃描，醫生說她必須進一步做穿刺，於是就做了超過10個鐘頭的手術、住院15天，幸好醫生說沒有擴散，不用進一步做化療。後續出院後正在趕著住院期間耽誤的幾個調查報告，又因為「世紀血案」不斷接到記者電話。田秋堇說：「本來只想簡單回應，但想來想去，覺得許多人似乎不太記得、或根本不了解過去發生的事，怎麼辦？有些事情我是不是應該要講一下？」

田秋堇提到，正當她和朋友們商量怎麼做比較好時，陳信聰打電話來，說就讓她一個人講，「講多久就可以」。田秋堇回憶，當她講完之後，問工作人員講了多久，工作人員說2個鐘頭，田秋堇心想：「天哪，講這麼久一定沒有人看吧？（一個老太太講四十幾年前的事，還講這麼久，會有誰想看？）」不過當時陳信聰對她說：「不會，會有人看的。」

田秋堇表示，當她受訪完回到宿舍，是完全睡不著，「往事整個都回來了，40多年來的千迴百轉，好像壓在深海的底砂全部都浮上來了，壓也壓不住…好不容易迷迷糊糊睡著，鬧鐘又把我叫醒，打開手機就看到讓我不可置信的事情」。

面對外界廣大回響，田秋堇說：「我只能說，除了感謝還是感謝，謝謝大家願意耐心看完這麼長的訪問，感覺自己好像『大濛』裡的阿月，只是把發生在我身上的故事講給大家聽而已，我只是時代的一個切片，這個切片僥倖逃過一劫，歷經多年，終於有機會可以跟大家說當時發生了什麼事。」

文末田秋堇也許下新年願望：「蛇年已經結束了，馬年已經到來，希望未來新的一年，所有的朋友都身體健康，閤家平安快樂！我們的國家關關難過、關關過！」

