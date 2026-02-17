獨家》30載不斷！潘孟安福安宮「奉茶」 祈福人潮爆滿直呼：吃不消也甘願

潘孟安大年初一總是到福安宮奉茶。（記者蔡宗憲攝）

今天是大年初一，國境之南陽光燦爛，全台最大的土地公廟車城福安宮湧入創紀錄的祈福人潮。在煙香繚繞與熱鬧的人海中，出現了一個熟悉的身影，總統府秘書長潘孟安依循長達三十多年的傳統，回到家鄉低頭為信眾彎腰奉茶，展現始終如一的作風。

今年春節受惠於好天氣，福安宮從清晨起便被擠得水洩不通，參拜人潮一路蔓延到廟外廣場。即便身居要職，潘孟安依然換上輕便服裝，穿梭在人群中，將一杯杯象徵平安與福氣的熱茶遞到信徒手中。這項「奉茶服務」自他擔任民代、縣長至今從未間斷。

「新年快樂！喝杯平安茶。」潘孟安親切地與鄉親打招呼，不少民眾驚見「秘書長親自倒茶」，紛紛驚喜地停下腳步。由於今年人潮攀上新高，奉茶區的茶杯幾乎沒停過，潘孟安一站就是連續兩小時，手沒停過、笑臉也沒收過。面對洶湧而來的群眾，他一度笑著向身旁友人打趣直呼：「今年人真的多到驚人，站到腳都有點痠，真的有點吃不消！」但話語間仍難掩服務家鄉的熱忱。

地方人士表示，潘孟安這份「奉茶情」維繫了三十多年，即便公務繁忙，大年初一一定會看見他出現在福安宮。這不僅是個人的堅持，更是與地方父老的情感連結。

潘孟安強調，回到家鄉服務土地公與鄉親，是他每年開春最重要的儀式感，看到大家平安喜樂，再累也覺得甘之如飴。

福安宮人潮爆滿。（記者蔡宗憲攝）

潘孟安跟哥哥潘芳泉每年都到老家旁福安宮奉茶。（記者蔡宗憲攝）

