馬年大旺！南鯤鯓代天府國運籤出爐「中上上籤」：經濟興旺

南鯤鯓丙午馬年國運籤出爐，南鯤鯓總幹事侯賢名說明，這支籤為中上上籤，此籤顯非常吉象。（記者王姝琇攝）

南鯤鯓代天府每年大年初一抽國運籤，今日上午11時進行丙午馬年抽國運籤，於第10次獲3聖杯定籤抽出第13籤，南鯤鯓總幹事侯賢名說明，這支籤為中上上籤，此籤顯非常吉象，今年會比去年更好，絕對會「旺」。

第10次定籤抽出第13籤 象徵「十全十美」

第13籤為「名顯有意在中間／不須祈禱心自安／早晚看看日過後／即時得意在中間」。侯賢名說，在第10次抽出，代表著「十全十美」，此籤顯示非常吉象，「名顯有意在中間」是指出很明顯的意象就在其中，因為大環境好，人民只要努力就會成功，不用太耗費心思祈求，今年台灣經濟發展會比去年要好、要旺；不管是白天還是晚上都有好運，國家平安、順遂。

請繼續往下閱讀...

侯賢名說，此籤搭配今年抽出的吉祥字「旺」十分吻合，再對照當前台灣經濟，國際各方對台灣有十足的信心，還有去年在美國關稅戰台灣表現也十分優異，相信今年整體經濟成長會更好。他進一步說明，此籤顯示國家經濟好，個人就會好；如果大家都好，全體百姓大家都努力打拚，包括企業家也好、國家政府也好，所有百姓努力打拚，經濟絕對更上一層樓。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法