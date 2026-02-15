拚翻轉台中！綠營3巨頭上陣 過年陪何欣純參香

大年初一副總統蕭美琴將到台中參香。（圖：何欣純服務處提供）

農曆馬年到，把握民眾返鄉好時機，民進黨台中市長參選人、立委何欣純春節期間行程滿檔，把握時間跟各地民眾拜年，民進黨「三巨頭」包括總統賴清德、副總統蕭美琴及行政院長卓榮泰，更從大年初一起，各自到台中參香，更陪何欣純跟民眾拜年，盼拚翻轉台中、守住台灣。

過年到何欣純拜年拜票行程馬不停蹄，何欣純說，明日除夕她將先跟「最強會長」、立委蔡其昌一起前往清水開基福德祠參拜，並發放可愛的一元福袋，初二2/18日另再一起前往南屯萬和宮及東區東區樂成宮參拜。

副總統蕭美琴初一2/17接力趕到台中跟何欣純一起到霧峰南天宮跟大雅永興宮參拜；總統賴清德則訂初三2/19日到龍井永順宮及北區元保宮，與何欣純一同參香；行政院長卓榮泰則訂初四2/20日到豐原武德宮及東勢東聖宮跟何欣純一同參香。

何欣純說，新春過年，她「心存大台中、 欣純跑透透」，盼跟在地民眾見面互動，也盼號召更多人，跟她一起翻轉台中、守住台灣。

大年初三總統賴清德將到台中跟何欣純一同參拜。（圖：何欣純服務處提供）

大年初四行政院長卓榮泰將到台中。（圖：何欣純服務處提供）

