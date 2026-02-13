民眾黨同意政院軍購條例付委 柯文哲：有道理就會支持

民眾黨創黨主席柯文哲（見圖）、台北市議員張志豪13日前往安東市場發春聯，會前受訪。（記者廖振輝攝）

行政院提出的8年1.25兆軍購特別條例仍卡關未付委，立法院民眾黨團總召陳清龍11日表示，同意院版條例可以付委併案審查。民眾黨主席黃國昌則強調，相信最後通過的不會是行政院的版本。前民眾黨主席柯文哲今（23日）表示，不是綠白合也不是藍白合，只要有道理的法案一定會通過。

柯文哲今陪同爭取連任的民眾黨台北市議員張志豪來到大安區安東市場發春聯，會前接受媒體聯訪表示，這不是藍白、綠白合的問題，而是要想辦法讓台灣繼續往前，付委與通過並不相等，他的態度也很清楚，大家都不要再鬧了，他之前也跟民進黨團總召柯建銘說，只憑兩張A4紙內容就要人通過1.25兆元的軍購，之前花了6000億東西也還沒到貨，這樣說得過去嗎？

他說，民進黨至少應該提出詳細說明，之前沒到貨的也要交代清楚，國安雖然一定要花錢，但也不能當凱子。

媒體問，這樣是否代表有機會通過政院版軍購條例？柯文哲說，民主是說服過程，講的有道理就一定會支持通過，不會故意搗蛋，民眾黨也要為下次選票努力，不會在國會亂搞，但總要說清楚。

他說，軍購案跟總預算案其實都是總統賴清德一念之間，怎會都是這種「不審拉倒」的態度，還有關稅問題，40％半導體供應鏈轉移到美國對台灣多大影響，那是台灣三代人的努力，把國家賣給中國是賣國，賣給美國也是賣國，賴清德要當賣國賊嗎？

此外，台美對等貿易協定今簽署，協議內容將送立法院審查後生效。柯文哲對此表示，賴清德呼籲在野不要擋，但重點不在在野黨要不要審查，而是要有東西進來立法院，呼籲盡快送進細節，剩下來就是理性討論。

柯文哲（左二）陪同張志豪（左三）至安東市場發春聯。（記者甘孟霖攝）

