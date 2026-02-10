為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    民進黨桃園議員初選30人激戰 4區超額將民調、中壢出現缺額

    2026/02/10 19:06 記者鄭淑婷／桃園報導
    民進黨桃園市議員初選登記10日截止，12個選區完成受理登記人數為30人，有4區預計進行初選民調。（記者鄭淑婷攝）

    民進黨桃園市議員初選登記10日截止，12個選區完成受理登記人數為30人，有4區預計進行初選民調。（記者鄭淑婷攝）

    民進黨桃園市議員初選登記今（10）日下午5點截止，12個選區完成受理登記人數為30人，超出中央黨部公告的26席提名名額，桃園、蘆竹、楊梅、龍潭4區最快3月2日進行初選民調，而中壢區僅有4人登記，現任議員徐景文決定不連任，出現1提名缺額，不排除徵召的可能性。

    民進黨桃園市議員初選登記30人，其中20位為現任議員、5位再次挑戰及5位首次參選，分別是：

    第1選區（桃園）余信憲、簡智翔、黃家齊、李光達、李柏瑟、黃瓊慧。

    第2選區（龜山）陳雅倫、李宗豪。

    第3選區（八德）蔡永芳、許家睿、呂林小鳳。

    第4選區（蘆竹）簡伊翎、許清順、胡家智、呂宇晟。

    第5選區（大園）游吾和。

    第6選區（大溪、復興）陳治文。

    第7選區（中壢）彭俊豪、魏筠、張曉昀、黃崇真。

    第8選區（平鎮）劉仁照、王珮毓。

    第9選區（楊梅）黃盈淇、鄭淑方、項柏翰。

    第10選區（龍潭）張肇良、張贊聞。

    第11選區（新屋）陳睿生。

    第12選區（觀音）張佩芸。

    民進黨桃園市12個選區將提名26席，第1選區（桃園）、第7選區（中壢）各提名5席（含女性保障1席），第3選區（八德）提名3席，第2選區（龜山）、第4選區（蘆竹）、第8選區（平鎮）、第9選區（楊梅）各提名2席，第5選區（大園）、第6選區（大溪、復興）、第10選區（龍潭）、第11選區（新屋）、第12選區（觀音）各提名1席。

    民進黨桃園市黨部表示，13日前將先進行協商，若選區登記者無意願則進行初選民調，目前須民調的有桃園、蘆竹、楊梅、龍潭4區。

    桃園區此次有6人登記，余信憲、黃家齊、李光達、黃瓊慧爭取連任，簡智翔則是捲土重來，李柏瑟在最後1天完成登記，桃園區6搶5局面須民調；蘆竹區4搶2參選爆炸，除了現任許清順，呂宇晟曾參選八德議員，簡伊翎、胡家智皆屬新人，而楊梅區則是3搶2、龍潭區2搶1。

    另，中壢區出現1提名缺額，中央與地方黨部將另行討論，不排除徵召的可能性；觀音區老將郭蔡美英原本傳出再戰，但她並未登記，民進黨將由新人張佩芸角逐。

    民進黨桃園市議員初選登記今（10）日下午5點截止，12個選區完成受理登記人數為30人，超出中央黨部公告提名名額26席。（民進黨桃園市黨部提供）

    民進黨桃園市議員初選登記今（10）日下午5點截止，12個選區完成受理登記人數為30人，超出中央黨部公告提名名額26席。（民進黨桃園市黨部提供）

    民進黨桃園市議員初選登記10日截止，12個選區完成受理登記人數為30人，有4區預計進行初選民調。（記者鄭淑婷攝）

    民進黨桃園市議員初選登記10日截止，12個選區完成受理登記人數為30人，有4區預計進行初選民調。（記者鄭淑婷攝）

