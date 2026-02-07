美國兩黨友台政要示警+2 美參院外委會主席批藍白阻擋國防預算

美國兩黨國會議員對台灣在自我防衛能力提升受阻、藍白阻擋軍購特別預算，再度出現失望與批評的聲音，示意圖。（歐新社資料照）

美國兩黨國會議員對台灣在自我防衛能力提升受阻、藍白阻擋軍購特別預算，再度出現失望與批評的聲音。由美國聯邦參議院外交委員會民主黨籍首席議員夏亨（Jeanne Shaheen），和參議院外交委員會共和黨籍主席里契（Jim Risch）今發表聯合聲明指出，對賴清德總統的國防特別預算仍在立法院受阻感到深感失望，並且敦促台灣各政黨本著誠意跨黨派合作，全額撥付台灣自我防衛所需經費。

兩人在這篇關於「台灣國防特別預算及與美國的夥伴關係」聲明中說，中國在去年12月明目張膽進行模擬封鎖台灣的軍事演習，提醒了我們北京對台灣的意圖，以及其對自由開放印太地區的威脅。

針對國民黨中央一方面阻擋預算，另藉此推進與中共的關係，兩位美國參議員也不客氣地說，台灣政黨領導人應專注於批准關鍵軍事改革的經費，以及提升全社會韌性的改善措施，而非尋求與中國共產黨拍照作秀的機會。「我們敦促台北的黨派領袖儘速批准對台灣安全的重要投資，以及與美國持續夥伴關係所需的經費。」

美方友台政要對藍白阻擋國防已接連示警。去年訪台的美國參議院軍委會共和黨籍主席韋克爾2日於社群媒體發文，對台灣反對黨在立院大幅削減國防預算感到失望；共和黨參議員蘇利文也指出，立法院在未通過台灣自衛所需預算下休會，國民黨領導層同時於北京與中共會面，計畫進行更大規模交流，不難看出背後意圖。

上月才率團訪台的民主黨籍參議員蓋耶哥4日也推文引用美國媒體報導，指出台灣國會在此刻杯葛國防預算對台灣安全的風險，希望台灣國會重新考慮。

