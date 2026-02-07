台南小姐弟愛心禮券掉了 陌生家長撿走還花光引眾怒

有網友在社群平台PO文表示，一對弱勢姐弟遺失家扶中心愛心禮券4000元，卻被陌生孩童的家長花光，讓姐弟倆非常難過。（圖擷取自臉書）

台灣本土服飾品牌NET連續16年封館提供家扶兒少挑新衣，累積捐贈北台南家扶超過1千萬，將近6500童受惠。有網友在社群平台PO文表示，一對弱勢姐弟遺失家扶中心愛心禮券4000元，卻被陌生孩童的家長撿走花光，讓姐弟倆非常難過，而台南警方已鎖定3名涉案對象，將通知到案說明。

有網友在臉書社團「永康大小事」PO文表示，1月30號在中華路NET，禮卷購買衣物時國小生沒注意到自己禮卷掉了，被1名男孩撿到但沒歸還，沒交回NET櫃檯 也沒交給警方處理，卻與家人一起花用掉金額4000元整，監視器已錄到，信封袋還有名字，這樣已觸法了，請趕快到派出所處理，補充，孩子要結帳才知道禮卷不見了，默默在一旁等待有人拿到櫃檯。

請繼續往下閱讀...

網友們看到貼文後紛紛留言「太垃圾了吧，居然用別人的禮券花下去，小孩不懂事家長也以為是新年禮物嗎？侵佔罪啊」、「家扶信封，擺明了就是有資格領補助的人才會持有，這種錢都要黑？再貪財也留意一下吧！」、「直接請警察抓人了啊，當父母還貪家扶孩子的福利，看直接公布畫面大家認」、「家長竟然帶頭做不好的示範，這孩子的教育堪憂啊」。

綜合媒體報導，北台南家扶中心表示，姊弟倆的家長十分難過，身為弱勢家庭，不解表示「為何還有人比他們更需要這筆錢」，決定報警處理。警方查看監視器畫面，鎖定是一名男童撿走禮券再交給姊姊，轉交給家長接收，因此將通知3人到案說明。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法