台中市長提名再爆內鬨！ 江啟臣嗆黨中央「違反白紙黑字」

江啟臣表示，黨中央違反雙方簽署民調協議，重申沒有參加任何第二次的協調會議，也無所謂在3月25號到3月31號完成民調執行這個共識。（記者蔡淑媛攝）

立院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔爭取台中市長提名遲遲未定，兩人疑因提名機制協調失和，昨黨中央公布擬於3月底前最後一週民調，江啟臣昨先發嚴正聲明指違反雙方簽署提名協議，今天他再澄清昨天沒有參加任何所謂的第二次協調，而且之前已簽署「3月底前執行民調、不公開民調日期、機構」，強調「雙方已經簽名畫押」，就應按白紙黑字來進行，避免無謂爭議。

國民黨昨（6日）就台中市長提名機制進行協調，相關各方已達成共識，將由黨中央辦理內參全民調決定提名人選，民調擬將於3月25日至3月31日期間進行，並由黨中央、江啟臣及楊瓊瓔，各推薦一間共三間民調機構共同執行全民調。

請繼續往下閱讀...

昨日國民黨公佈名調機制後，楊瓊瓔也發新聞稿附和，江啟臣則對此發嚴正聲明是違反雙方簽署提名協議；國民黨組發會昨也回應江啟臣聲明，指未公布民調機構和民調日期，合乎協議事項內容。

江啟臣今天再重申，已公佈提名協議內容白紙黑字很清楚，他在第一時間收到黨中央的提名協議事項，很慎重在第一時間、2月1日簽署後回覆黨中央，但昨天是2月6日，他沒有參加任何所謂第二次協調，強調只參加第一次、1月16日協調，他也說「其他有沒有協調我不知道，我也沒有被告知。」

江啟臣說，昨天看到黨中央發出新聞訊息，與提名協議內容有出入，感到很詫異，他強調，簽署提名協議是「3月底前執行民意調查，且不公開民調日期、機構等相關事項」，但黨中央卻公佈民調是3月底最後一週，「3月底跟3月最後一週，意義是完全不一樣」，因為3月底以前不會只有「3月25到3月31號這一週」，他認為是民調期間，不是民調日期，也不符合所謂3月底。

對此，他再重申沒有參加任何第二次的協調會議，也無所謂大家達成說在3月25號到3月31號完成民調執行這個共識，他向黨中央呼籲，希望完全照雙方簽署協議內容進行，不應公佈民調日期等相關事項，不要讓外界有更多做文章的空間。

江啟臣參加立法院中辦迎春囍市活動，書寫囍字。右為書法家林榮森。（記者蔡淑媛攝）

江啟臣參加立法院中辦迎春囍市活動。（記者蔡淑媛攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法