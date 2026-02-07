毒鴛鴦拒檢鎖車與警對峙 警調支援搜出喪屍煙彈還無照毒駕

金山警方發現陸男車上有毒品後，將他強拉出車外制伏。（記者林嘉東翻攝）

北海岸毒鴛鴦拒檢與警方對峙，仍難逃法網。新北市金山警分局日前深夜在石門區台2線執行路檢時，攔查1輛由陸姓男子駕駛的轎車，不料陸男與同車游姓女子竟反鎖車門拒檢，直到支援警力趕抵，2人自知難逃法網才開門受檢。警方隨後在車內及游女身上搜出安非他命與「喪屍煙彈」依託咪酯，陸男更坦承自己毒駕；警訊後，發現陸男無照又毒駕，將陸男依毒品、公共危險罪嫌移送法辦。

金山警分局石門分駐所長王品正、老梅派出所副所長游謨煥本月5日晚間9時30分，在石門區台2線29.2公里處（往金山方向）執行路檢勤務，攔檢一輛轎車，車上駕駛見警方示意停車受檢，突然熄火，迅速將車門反鎖，拒絕受檢。

王員見狀立即通報線上警力支援，大批員警隨即趕往現場包圍該車，車上駕駛與副駕駛座女乘客，見支援警力越來越多，才乖乖開門受檢。警方查出駕駛43歲陸姓男子，女乘客為32歲游姓女子後，在車上起獲4包安非他命、「喪屍煙彈」依託咪酯4顆；隨後更在游女身上起獲安非他命吸食器及1顆依託咪酯煙彈。

警方調查，陸男不僅是無照駕駛，且與警方對談中神情恍惚、眼神游移；經施以新式毒品唾液快篩檢測後，呈現毒品陽性反應。陸男眼見人贓俱獲，當場坦承駕車前曾施用毒品，坦承自己毒駕。

警方當場依法查扣毒品、吸食器等證物，並針對陸男無照駕駛及毒駕違規情形，依違反道路交通管理處罰條例製單告發，並查扣該車輛及牌照；訊後，將陸男依違反毒品危害防制條例及公共危險罪嫌，將這對毒鴛鴦移送臺灣士林地方檢察署偵辦。

