李千娜「沒那麼嚴重」引眾怒！施景中公開喊：我拒看《世紀血案》

電影《世紀血案》殺青，左起楊小黎、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏。（資料照）

震撼全國的「林宅血案」被翻拍成電影《世紀血案》已經殺青，卻傳出翻拍前沒有獲得林義雄及家屬同意，電影中飾演林義雄鄰居的李千娜近日稱「如果重啟可能會重新翻整這件事情好像可能不是那麼嚴重，或者是沒那麼恐怖，那又重新給了一個答案」言論，隨即遭大量網友撻伐。對此，台大婦產科名醫施景中怒斥，「我拒看世紀血案」。

施景中昨轉發媒體報導，該則報導標題為「翻拍『林宅血案』未獲同意！殺青照挨轟『二度傷案』25萬人喊拒看」，施景中PO文直呼「25萬+1，我拒看世紀血案。」

請繼續往下閱讀...

施景中今於臉書接續發文提及，「經過了一整夜的沸騰，『也沒有這麼嚴重嘛』這句話，引發出來更多更多當年國民黨的血腥黑歷史的曝光。」

施景中坦言，「我才知道，為什麼民主前輩林義雄在出殯現場跪姿怎麼奇怪？我才知道，他去尋找母親女兒墓地，被黨國以『遊山玩水』為由，又把他抓回去關。後來母親和小孩的遺體，也因為沒人敢出售墓地給他，而冷凍櫃冰了4年。還有許多人，也講出了她們自身的血淚史，不忍卒讀。」

施景中直言，「這一切，再加上最近一年多來在國會的荒腔走板演出，我確信國民黨真的是台灣的毒瘤。這一切歸功於《世紀血案》電影的推出。不過，我是不可能去看這一部踐踏台灣人血淚苦痛拍出來的電影。」

相關新聞請見︰

林義雄案翻拍遭炎上！《世紀血案》今親上火線說明

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法