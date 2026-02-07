為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國防部籲儘速完成國防預算審查 黃國昌：相信行政部門或立院會做最好安排

    2026/02/07 10:26 記者黃政嘉／新北報導
    藍白阻擋國防特別預算條例草案，導致對台重大軍購計畫受嚴重延宕，民眾黨主席黃國昌今表示，相關時程的處理，相信接下來行政部門或立法院應會做最好安排。（記者黃政嘉攝）

    藍白阻擋國防特別預算條例草案，導致對台重大軍購計畫受嚴重延宕，美政府已就特別預算中3項軍售案向我方提供發價書草案，國防部呼籲立法院儘速完成政院版審查，民眾黨主席黃國昌今天受訪表示，美方發價書的品項也在民眾黨所提的軍購特別條例當中，相關時程的處理，相信接下來行政部門或立法院應該會做最好的安排。

    國防部昨表示，美政府已就「強化防衛韌性及不對稱戰力」特別預算中「拖式飛彈續購」、「標槍反甲飛彈續購」、「M109A7自走砲」等3項軍售案，正式向我方提供發價書草案，有效期至今年3月15日，若立法院無法推進審議，導致我方未能在效期內簽署，恐面臨全案取消風險。

    黃國昌今天在新莊宏泰市場掃街前接受媒體聯訪，對於美方就3軍售案下通牒期限，國防部籲立院儘速完成政院版審查，黃國昌表示，他看美方的發價書品項，就是去年12月18日公告的品項，那些品項也都在民眾黨所提出的軍購特別條例當中，這就是民眾黨展現出來負責任的態度，有具體的品項，這些品項是台灣需要的，民眾黨就會支持，「這也是為什麼我們針對這些品項的名稱、數量，都一一放在我們的特別條例當中」，相關時程上面的處理，相信接下來行政部門或立法院應該會做最好的安排。

    至於外傳國民黨也會提出自己的版本，黃國昌回應，「我還沒有看到具體的內容，不過我覺得做為一個主要的政黨，國民黨提他們自己的版本，這也是非常正常而且合理的事情」。

    熱門推播