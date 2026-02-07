《世紀血案》未經林義雄授權 劉進興怒批：不容為加害者「洗白」

時代懸疑片《世紀血案》殺青，左起楊小黎、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏。（資料照）

「林宅血案」被翻拍成電影《世紀血案》，卻傳出改編翻拍前未取得前立委林義雄及家屬同意，消息曝光引發譁然。對此，前民進黨立委劉進興週二發長文說明林宅血案來龍去脈，以及對於《世紀血案》感到憂心之處，昨上午他再度發文直指，上一篇貼文《林宅血案已被正明是國家暴力》，短短兩天已經有51萬人瀏覽，「讓真相廣為傳播，是我們的責任」。

「關於林宅血案之補充」劉進興昨於臉書發文指出，當時的統治者（國民黨）犯下慘絕人寰的滔天大罪，從未認錯，也從未道歉。如今真相大白，必須廣為眾知，才能避免重蹈覆轍，更不容許有人寫文章、拍電影企圖為加害者洗白。

促轉會的調查報告，以極嚴謹的標準，確定「林宅血案是國家暴力」。以下是發佈調查報告的記者會的新聞報導如下：

【2020年2月28日 促轉會記者會】

揭露「林義雄宅血案」新事證

中國國民黨政權涉嫌「滅證」甚至主導犯案，調查小組召集人尤伯祥委員（目前是大法官）表示，林義雄住家當時遭情治單位嚴密監控，錄下重大嫌犯聲音的關鍵錄音帶遭國安局銷毀，查案的「撥雲專案」被導向偏離國家涉嫌的方向，各種事證顯示，當時的中國國民黨威權政府，涉及滅證甚至主導犯案的可能不容排除。

網友看到貼文後相繼留言，有人說「導演意圖誤導真相，果然是警備總部的劣種！」、「目標市場可能是海外華人，目的是脫罪洗白，掠奪詮釋權。也要有海外的反制」、「拍片者有義務交代其動機及心態，是否經得起檢驗。涉及政治的血案悲劇，不容被掠奪解釋權、扭曲真相！拒看抵制！」

