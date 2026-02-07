知名3C店家「驊哥電腦」驚傳倒閉 官網大批商品下架、客人留言無回應

網路流傳知名3C店家「驊哥電腦」突然倒閉，在社群流傳的對話截圖宣稱，「驊哥電腦」已資遣全部員工，且在代理商那邊還欠了1000多萬貨款。（圖擷自臉書）

知名客製化筆電商家「驊哥電腦」驚傳倒閉，在網路社群流傳對話截圖指稱，該店家已資遣全部員工，且欠了1000多萬貨款。消息一出引發網友熱議，查看官網有大批商品已下架。截至目前官方尚未對此做出回應。

網路流傳知名3C店家「驊哥電腦」突然倒閉，在社群流傳的對話截圖宣稱，「驊哥電腦」已資遣全部員工，且在代理商那邊還欠了1000多萬貨款。截圖內容也稱「現在全部下架，只剩下金庫存換現金的福袋」。這番內容在Threads上瘋傳，也被轉貼在臉書社團「電腦DIY 組裝 - 維修.疑難雜症 討論區」裡，引發大批網友議論。

目前查看其官網，已有許多商品已下架無法點選，但仍有零星商品可以點入選購。查看其臉書粉專，在1月中旬還曾推出年前優惠購物活動，最後的貼文則是停在1月29日，昨日倒閉消息傳出後，許多網友紛紛留言洗版「留友看」、「老闆投資失敗資遣所有員工，有點慘喔」、「完蛋、是不是芭比Q了」、「2022年的我也是客戶，但如今沒機會了」、「感覺涼了，好久沒發文了」。還有網友轉貼截圖稱「南部某知名客製化電腦老闆帶數十名黑衣人到驊X電腦公司搬貨」。

知名影音創作者、來自波蘭與台灣的夫妻檔蜜拉與士愷，在日前更曾留言表示「和您購買的筆電保固內二次故障，寄送過去，等了2個工作天都沒有收到確認回覆。在上班時間透過Line和電話都無法聯絡到真人，不知是否方便處理呢？」在昨日也陸續有其他網友提醒「蜜拉士愷」，「要倒了，自求多福」、「他們好像已經跑路了」、「現在被欠債的上門搬東西，他的東西說不定也被搬走拿不回來」。

目前查看其官網（見圖），已有許多商品已下架無法點選，但仍有零星商品可以點入選購。查看其臉書粉專，在1月中旬還曾推出年前優惠購物活動，最後的貼文則是停在1月29日。（圖擷自臉書）

知名影音創作者、來自波蘭與台灣的夫妻檔蜜拉與士愷，在日前更曾留言表示「和您購買的筆電保固內二次故障，寄送過去，等了2個工作天都沒有收到確認回覆」。在昨日也陸續有其他網友提醒「要倒了，自求多福」。（圖擷自臉書）

