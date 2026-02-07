分析新北選戰 黃暐瀚：川慧大戰已是板上釘釘

新北市議員蘇巧慧（左）、台北市副市長李四川（右）。（資料照 本報合成）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧密集展開市場掃街行程，國民黨人選尚未定案。對此，資深媒體人黃暐瀚表示「新北誰最會？四川拚巧慧！」蘇巧慧是近年來民進黨最強的新北市長參選人，年底川慧大戰，已是板上釘釘。

黃暐瀚在臉書PO文表示，巧慧不弱，四川不急，藍營最近浮現「焦慮」，新竹亂、台中急、宜蘭未知、新北「望川」秋水，不過顯然藍營急，四川不急，前兩天親自駁斥了「農曆年前請辭說」，強調此刻就是專心完成輝達簽約。

黃暐瀚指出，做工程的人，永遠專注在眼前，因為工程過程容不得錯，一點小瑕疵，就有可能會造成之後的失敗。對李四川來說，農曆年前提名，跟農曆年後提名，有什麼不同呢？大選最後是勝是敗，難道只取決於是二月提名李四川，還是三月嗎？

黃暐瀚續指，根據最新的民調，李四川新北「獨走」，不管一對一或三咖督，他都能贏，選戰都沒開始起跑，李四川的「優勢」肯定不是「拜票」跑出來的，而是「做事」形象受市民信賴。對他來說，做事就是最好的「競選」，而不是掛著參選人背帶，到處去懇託。

黃暐瀚直言，最晚三月底，藍白要確定共推誰，因為「時間」只剩一個多月，黃國昌想要在這麼短的時間「逆轉」超車李四川，不太可能，答案很清楚，「新北誰最會？四川拚巧慧！」蘇巧慧是近年來民進黨最強的新北市長參選人，年底川慧大戰，已是板上釘釘。

