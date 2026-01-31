中國駐澳戰狼撂話「不喜歡統一就離開」 吳釗燮1句話嗆爆！

中國駐澳大使肖千。（歐新社）

中國駐澳洲大使肖千近日在一場公開談話提到台海局勢時，放話「不喜歡統一的可以離開台灣」，讓大批台灣網友氣炸，怒轟「供三小」。我國國安會秘書長吳釗燮也反擊，直言自認是中國人的台灣民眾「僅剩個位數」，肖千的說法完全背離現實。

肖千28日在坎培拉舉行的新年媒體吹風會上，針對澳洲外交貿易部（DFAT）近期對中共去年底圍台軍演發布的聲明做出回應，肖千除了重申「台灣是中國的一個省」，還撂話要拒絕成為中國公民、不認同自己的是中國人的台灣民眾「離開這座島嶼」。

粉專「Mr.柯學先生」今天（31日）轉發肖千的發言，怒斥「台灣是我家你在供三小？」大批網友也紛紛砲轟「乞丐趕廟公」、「舔共的人才回去大陸住吧！台灣是我土生土長的地方」、「在台灣出生活到現在也45年了，你們連台灣都沒有來過還叫我們離開」、「我出生就在這邊，這就是我的家，垃圾臭土匪離我們越遠越好」、「是在哭喔！共產黨就沒有在台灣執政過，侵略者把自己當合理的？」、「喜歡統一的才滾出台灣！」、「台灣我家憑什麼理一個中國人叫我們離開！」。

還有人酸，「所以他的邏輯是討厭中國可以離開跑去澳洲啊？」、「所以去澳洲的人，都不喜歡中國」、「澳洲這麼多中國移民，所以這隻是承認有很多人不喜歡中國囉」、「你們一堆高官子女都有外國國籍，所以你在偷臭那群高官都不愛國囉」。

不只台灣人，肖千的言論也引發澳洲和國際網友強烈反彈，紛紛留言強調台灣從來不是中國領土，凸顯中國戰狼式發言和認知作戰越來越不被買單。吳釗燮也反嗆中方邏輯錯亂，自認是中國人的台灣民眾僅剩個位數，肖千的說法等同於要台灣超過9成的人離開，完全背離事實。

