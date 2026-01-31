痛斥黃國昌等藍白立委 鄭秀玲：他們是阻礙國家進步的毒瘤

鄭秀玲列舉黃國昌等藍白立委這2年來的各種惡行，痛斥他們成為了阻礙國家進步的毒瘤。（資料照）

曾和黃國昌在立法院共事的台大經濟系兼任教授、時代力量前立委鄭秀玲，列舉國民黨立委以及黃國昌所率領的民眾黨立委這2年來的各種惡行，痛斥他們成為了阻礙國家進步的毒瘤。

鄭秀玲批評，黃國昌等藍白立委的立法品質是歷屆中最差的，首先國民黨是最大在野黨，有14名縣市首長、52席立委，若理性問政有可能重返中央執政，但黨主席朱立倫竟任命專業不足、品德瑕疵的傅崐萁任黨團總召，是這2年來導致藍委失職失能的最致命錯誤決定。

鄭秀玲指出，傅崐萁及其妻子將公家資源全拿來服務樁腳、不顧全體花蓮人死活，傅當總召2年以來繼續其流氓作風，將國家資源只綁椿給特定族群及特定地區，犧牲國人福祉及國安在所不惜。

鄭秀玲說，選民原本冀望由黃國昌領頭的民眾黨8席立委可扮演把關角色，督促藍綠守護國家，孰料黃國昌在加入民眾黨後開始覬覦國民黨地方組織及人脈，以利其圖謀大位的貪念，竟選擇和他過去瞧不起的傅崐萁緊密合作，做出馬英九、蔡英文完全執政時都不敢做的邪惡毀台行為。

鄭秀玲列舉了藍白立委的惡行，首先是本屆第1會期忙於提出「違憲擴權法案」且「惡意癱瘓憲法法庭」。鄭秀玲指責藍白立委未經委員會討論，就火速通過自我擴權的立委職權行使法及刑法修正案，其中第25條規範官員不得反質詢，被憲法法庭裁定違憲後藍白又惱羞成怒去修正《憲訴法》提高判決門檻人數。

鄭秀玲說，到了第2會期時，藍白立委又施壓行政院必須編入提高原民禁伐補償金，才要動手審預算，導致拖延整整好幾個月，在會期最後數天才連夜亂刪、超刪總預算。

鄭秀玲指出，第3會期時，黃國昌忙著瞎挺柯文哲官司並抹黑賴清德總統司法迫害，藍白立委也粗暴通過了問題頗大的財劃法，使得統籌分配稅款至今有345億元無法完全分配，且調整後的分配公式造成富者越富、城鄉差距更大。

鄭秀玲表示，到了本屆第4會期，藍白立委不排審中央政府總預算及國防軍購特別預算案，卻通過了爭議法案，而且在立法院長韓國瑜縱容下，傅崐萁、黃國昌2人更囂張地要脅行政院依其所好幫特定族群加薪，才要審今年度中央總預算，這已違反憲法第63條及《立法院職權行使法》規定。

鄭秀玲回憶，黃國昌2019年任時力立委時，行政部門曾提出「新式戰機採購特別預算案」，立法院當時三讀通過，而如今台灣國安問題無疑更為險峻，藍白立委卻不將行政院的國防軍購案排入審查。

因此，鄭秀玲痛批藍白立委每年可用國家資源近千萬元，是「前所未見的薪水小偷」，她希望國人支持行政院採取合法、合憲的作為與救濟手段，處理被藍白立委通過的爭議法案，同時也要強烈譴責黃國昌的為虎作倀。

鄭秀玲最後感嘆，黃國昌當上民眾黨黨團總召2年來，使得藍白立委立法品質低落成歷屆之最，更讓民眾看清他自私政客的真面目，亦即不斷違反立法程序正義、只在乎私利、製造社會分裂、忙於擴權、鮮少提出建設性安居樂業法案、情緒易失控，「他不但背叛了自己良知，更違背選民負託，已經完全不配從政！」

