與習近平長期矛盾！爆共軍內部「普遍反對攻台」

共軍知情人士披露，習近平與軍隊系統之間，在攻台議題上長期存在矛盾。（美聯）

中共中央軍委副主席張又俠近日落馬，引發討論。外傳他在武統台灣準備消極積極觸怒習近平。近日，共軍知情人士披露，習近平與軍隊系統之間，在攻台議題上長期存在矛盾，共軍內部普遍反對攻打台灣。

《大紀元》近日引述接近中共軍方知情人士說法報導，中共內部其實對於攻打台灣上具有高度一致性，他們認為圍繞台灣進行軍事威嚇，與真正發動戰爭完全是兩回事。一名人士指出，「中共軍隊都很清楚，一旦真的開戰，就是大量傷亡」。

消息人士指出，一旦開戰，就是就是整個軍種的消耗，軍中普遍認為現階段不具備可承受對台採取高度軍事行動的戰略條件，真要打起來，也沒人願意為這個決策承擔後果。更有許多人認為，習近平推動對台動武，並非站在軍方立場的專業判斷，而是出於個人政治考量。

報導引述南方戰區一名王姓軍事人員說法，他表示，烏俄戰爭進入第四年，雙方累積死亡人數超過百萬，且幾乎都是平民百姓，有此前車之鑑，許多直接負責作戰的軍官都不願意打仗。

另外，不少受訪者都提到「血庫嚴重缺血」將成為戰爭後勤難題。他們表示，若真的攻打台灣，醫療物資供給上會出現問題，恐怕難以支持大規模戰爭的需求。他們認為，在戰爭的極端情況下，最先受到衝擊的就是基層醫療系統。

報導也引述中國軍事學者說法指出，美國近年在多地區持續展開強硬行動，已對中國形成實質上的威懾，中共高層對此試圖在軍內製造恐懼、清洗高層維持控制，然而已經進一步激化軍中情緒，學者質疑，如果真的攻打台灣要派誰去？如果中共內部不願配合，難道會讓公安系統指揮軍隊？

