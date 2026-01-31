為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    確定出事了！ 中國應急部長王祥喜「涉嚴重違紀違法」被調查

    2026/01/31 17:21 即時新聞／綜合報導
    中國最新官方消息指出，王祥喜涉嫌嚴重違紀違法，目前正遭調查，證實先前傳言。（取自中共中央紀律委員會網站）

    中國應急管理部長王祥喜29日缺席重要會議，外界傳言他已落馬，遭帶走調查。中國最新官方消息指出，王祥喜涉嫌嚴重違紀違法，目前正遭調查，證實先前傳言。

    中共中央紀律委員會今日下午4點發布聲明，中共緊急管理部黨委書記、部長王祥喜涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

    中國應急管理部官網的「領導信息」，已看不到王祥喜的欄目；據了解，中國應急管理部定位相似於台灣的消防署加上災害防救辦公室，再整合了部分行政院國土安全辦公室的職能，主要業務是救災與防災，以及安全生產監管，其中還有制定「應急管理」的相關法律，並負責規劃各地的應急預案。在中共政權中是一個涉及「維穩」與「民生安全」的關鍵實權部門。

    中國應急管理部官網的「領導信息」，已看不到王祥喜的欄目。（擷取自中國應急管理部官網）

    王祥喜日前傳出被帶走調查時，中國應急管理部官網仍有王的介紹欄目。（擷取自中國應急管理部官網）

    中國應急管理部長王祥喜（圖右）。（路透）

