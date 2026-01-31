施凱爾帶回「破冰禮」！泡泡瑪特將插旗倫敦 中國官媒竟稱展現軟實力

中國潮玩「拉布布（Labubu）」公仔，確認將大舉插旗英國。（路透檔案照）

英國首相施凱爾結束訪中，宣布帶回價值約22億英鎊（約新台幣951億元）的雙邊貿易訂單。然而，這份「破冰禮物」引發關注的，是曾在亞洲引發熱潮的中國公仔「拉布布（Labubu）」確認將大舉進軍英國。中國官媒《新華社》還高調定調為「中國軟實力的展現」，引發英國政壇對於「經濟利益vs.人權價值」的激烈辯論。

據《BBC》報導，作為英中重啟經貿談判的一部分，中國潮玩品牌泡泡瑪特（Pop Mart）宣布今年將在英國開設7家新店，旗艦店更將落腳倫敦精華地段牛津街（Oxford Street），並計畫於2026年在歐洲再擴增20家分店。這項商業擴張是施凱爾此行「包裹式協議」的一環，其他內容還包括中國降低蘇格蘭威士忌關稅，以及中國奇瑞汽車（Chery）將在利物浦設立歐洲總部。

這隻擁有尖牙與邪惡微笑的公仔，曾因韓團BLACKPINK成員Lisa 加持而在全球擁有高知名度。對於此次隨英相訪中行程「出海」，中國官媒《新華社》給予高度政治評價，稱Labubu「展現了中國創意、質量與文化的吸引力，是一種世界能理解的語言」，將單純的商業品牌上升至國家文化輸出的戰略層次。

反對黨批：無視黎智英案

然而，施凱爾此行在英國國內面臨嚴厲批評。保守黨認為此行不符合國家利益，英國改革黨（Reform UK）更強烈呼籲，在擁有英國公民身分的壹傳媒創辦人黎智英獲釋之前，不應與中國簽署任何貿易協定。

面對「磕頭外交」的質疑，施凱爾辯護稱「與中國接觸」是保障英國企業成長與就業的必要手段，也是保護國家安全的方式。

