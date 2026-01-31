辦美簽注意！美政府「技術性關門」 AIT簽證服務盡可能照常

美國在台協會（AIT）31日公告，由於美國聯邦政府「撥款問題未決」，在辦公全面恢復之前，AIT的官方臉書、Instagram等社群帳號將不會定期更新，僅會發布「緊急安全資訊」，另將盡可能繼續提供已預約的護照及簽證服務。（圖取自AIT官方臉書）

計畫前往美國的民眾請注意！由於美國國會預算審議不及，聯邦政府確定在這個週末面臨短暫的「關門」狀態。受到撥款中斷影響，美國在台協會（AIT）稍早發出緊急公告，宣布官方社群平台即日起「暫停更新」；不過，民眾最關心的護照與簽證服務，AIT強調目前仍會盡可能維持正常運作，已預約的民眾暫不受影響。

AIT透過社群聲明指出，由於美國聯邦政府「撥款問題未決」，在辦公全面恢復之前，AIT的官方臉書、Instagram等社群帳號將不會定期更新，僅會用來發布「緊急安全資訊」。

至於簽證業務是否停擺？AIT在公告中明確表示，美國在台協會（台北辦事處及高雄分處）以及美國海外及國內領事單位，仍會盡可能繼續提供已預約的護照及簽證服務。

此次AIT的緊急公告，源於美國國會的預算僵局。雖然參議院在週五晚間已壓線通過一項妥協性的預算方案，但因聯邦眾議院目前正處於休會期間，要等到下週一（2月2日）才能復會審理，導致法案無法在期限前完成簽署，造成美國政府在這個週末出現短暫的「技術性關門」。

據外媒報導，這次預算卡關的導火線，來自於近期發生在明尼阿波利斯（Minneapolis）的移民執法爭議事件，導致民主黨堅持要求改革國土安全部（DHS）的執法權限，進而引發兩黨預算攻防。雖目前參院已通過折衷方案，預計下週初政府運作即可恢復正常，但AIT仍須依規定在撥款未到位期間暫停非必要業務（如社群經營）。

