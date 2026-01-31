臨時缺席重要會議 中國應急部長王祥喜傳被帶走調查

中國應急管理部長王祥喜（圖右）驚傳落馬。（路透）

中共中央軍委副主席張又俠才被調查，又傳出中國應急管理部長王祥喜，29日臨時缺席過去連兩年都有出席的重要會議，外傳已被帶走調查。

綜合媒體報導，中國29日舉行的「中央企業安全生產工作視訊會議」中，國資委黨委書記、主任張玉卓，國務院安委辦副主任、應急管理部副部長宋元明都出席會議並發表談話，但王祥喜缺席這場重要會議。

請繼續往下閱讀...

根據中共官方資料，過去兩年在1月召開的相關會議，王祥喜均有出席，然而一名經常發表中共官場新聞的調查記者，昨日突然爆料，在會議開始之前「部長不見了」，會議也在開始前半小時緊急通知變更議程，引發大量網友討論，X上大量消息盛傳他已被帶走調查。

中國應急管理部定位相似於台灣的消防署加上災害防救辦公室，再整合了部分行政院國土安全辦公室的職能，主要業務是救災與防災，以及安全生產監管，其中還有制定「應急管理」的相關法律，並負責規劃各地的應急預案。在中共政權中是一個涉及「維穩」與「民生安全」的關鍵實權部門。

王祥喜曾擔任中共湖北省委常委，後升任省委政法委書記。2022年他升任應急管理部黨委書記，兼任國務院安全生產委員會副主任、辦公室主任。同年9月擔任應急管理部部長。他也是中共第二十屆中央委員。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法